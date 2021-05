ATP Masters Rom live: Novak Djokovic vs. Taylor Fritz im TV, Livestream und Liveticker

Novak Djokovic trifft in der zweiten Runde des ATP-Masters-1000-Turnieres in Rom auf Taylor Fritz. Das Match gibt es ab ca. 14.30 Uhr live bei Sky und in unserem Matchtracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.05.2021, 13:14 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic trifft in Rom auf Taylor Fritz

Die insgesamt vierte Partie zwischen Djokovic und Fritz ist als drittes Match nach 10 Uhr auf dem Campo Centrale angesetzt. Wiewohl der Branchenprimus bislang alle Duelle für sich entscheiden konnte, so war das jüngste doch denkwürdig: Da trafen Djokovic und Fritz nämlich in der dritten Runde der Australian Open 2021 aufeinander. Und der US-Amerikaner hätte gegen einen durch eine Bauchmuskelverletzung gehandicappten Novak Djokovic beinahe die Sensation geschafft.

Gerade auf Sand geht der Mann aus Belgrad aber als ganz klarer Favorit ins Rennen. Zumal Djokovic 2019 in Monte Carlo und in Madrid gegen Taylor Fritz glatt in zwei Sätzen gewinnen konnte.

Djokovic vs. Fritz - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Novak Djokovic und Taylor Fritz gibt es ab ca. 14.30 Uhr live bei Sky im TV und Livestream.

Hier das Einzel-Tableau in Rom