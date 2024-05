ATP Masters Rom live: Rafael Nadal vs. Hubert Hurkacz im TV, Livestream und Liveticker

Rafael Nadal trifft in der zweiten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Rom auf Hubert Hurkacz. Das Match gibt es ab nicht vor 13 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und in unserem Liveticker.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 10.05.2024, 22:39 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal und Hubert Hurkacz treffen in der zweiten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Rom aufeinander

Schwer zu glauben, aber Hubert Hurkacz und Rafael Nadal sind sich auf der ATP-Tour noch nie gegenüber gestanden. Eine sehr interessante Premiere also - aus mehrerlei Hinsicht.

Wie gut hat sich der Spanier nach der mühsamen Erstrunden-Begegnung gegen Zizou Bergs erholt? Wie findet der Pole ins Turnier hinein, bei dem er an Position sieben gesetzt ist?

Nadal vs. Hurkacz - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Rafael Nadal und Hubert Hurkacz gibt es ab nicht vor 13 Uhr live im TV und Livestream bei Sky.

Hier das Einzel-Tableau in Rom