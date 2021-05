ATP Masters Rom: Lorenzo Sonego - mit Traumlauf zum Karrierehoch

Lorenzo Sonego hat mit dem Erreichen des Halbfinales beim ATP-Masters-1000-Turnier in Rom die Tenniswelt überrascht. Der Italiener wird am Montag sein Karrierehoch in den ATP-Charts einstellen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 16.05.2021, 09:18 Uhr

1:

2:

Ab 18 Jahren | Wetten Sie verantwortungsvoll | Hilfe unter gamblingtherapy.org | MGA/CRP/121/2006-05 (William Hill Global PLC) williamhill.at | Quotenänderung vorbehalten | AGB gelten

© Getty Images Lorenzo Sonego wird die Woche von 2021 nicht so schnell vergessen

Viel war die Rede von Matteo Berrettini und Jannik Sinner vor dem ATP-Masters-1000-Turnier in Rom. Und mit Recht: Berrettini, der bestplatzierte Italiener in den ATP-Charts, konnte vergangene Woche in Madrid das Finale erreichen. Und Sinner wird dieser Tage ohnehin fast alles zugetraut. Aus Sicht des Südtirolers war die Auslosung allerdings wider einmal keine Hilfe: Nachdem Sinner schon in Mont Carlo in Runde zwei gegen Novak Djokovic ran musste, ging es diesmal in eben jenem Turnierstadium gegen Rafael Nadal.

Berrettini wiederum fand im Achtelfinale seinen Meister in Stefanos Tsitsipas, wird sich in der kommenden Woche wie auch Jannik Sinner den letzten Feinschliff für die French Open in Lyon holen. Dort hätte auch Lorenzo Sonego starten sollen, nach seinem Sensationslauf in Rom hat der 25-Jährige aber abgesagt (mit der Folge, dass sein Landsmann Lorenzo Musetti in das Hauptfeld gerückt ist - die Italiener sind wirklich mit vielen Optionen gesegnet).

Breakchancen gegen Djokovic

Sonego ist im Foro Italico 2021 nichts geschenkt worden - bei weitem nicht. Der Auftakt gegen Gael Monfils geriet schon zum Ausdauerlauf, lediglich der Auftritt gegen Gianluca Mager in Runde zwei ging glatt durch. Dann aber hätte Lorenzo Sonego gegen Dominic Thiem seine Koffer schon packen können, zeigte in der entscheidenden Phase des dritten Satzes aber großen Kampfgeist. Und Finesse.

Der Samstagsmarathon endete dann mit der Niederlage gegen Novak Djokovic, davor gelang Sonego gegen Andrey Rublev schnell noch der nächste Erfolg gegen einen Top-Ten-Mann. Gegen den Weltranglisten-Ersten aus Serbien legte Sonego einen grandiosen Endspurt im zweiten Satz hin, hatte zu Beginn des entscheidenden Durchgangs gleich drei Breakchancen bei Aufschlag Djokovic. Der dritte Akt wäre wahrscheinlich ein wenig anders verlaufen, hätte Sonego diese Chancen genutzt. Auch wenn Novak Djokovic über die gesamte Spielzeit der bessere Mann auf dem Campo Centrale war.

In Roland Garros gegen Federer

Am Montag wird Sonego in der ATP-Weltrangliste an Position 28 ausgewiesen werden, stellt damit sein Karrierehoch ein. Mit 25 Jahren fällt er in die Altersgruppe von Matteo Berrettini. Sonego hat seinen Landsleuten Sinner und Musetti also einige Jahre an Lebens- und Tenniserfahrung auf der ATP-Tour voraus - und muss Senioren wie Fabio Fognini und Andreas Seppi womöglich mit „Sie“ ansprechen. Zwei Turniersiege auf höchsten Level konnte Sonego bis dato feiern, 2019 in Antalya auf rasen und vor wenigen Wochen in Cagliari auf Asche.

2018 spielte sich Sonego auf der Challenger-Tour an die Top 100 heran, in der darauffolgenden Saison etablierte er sich im zweistelligen Ranking-Bereich. Und wurde in Roland Garros mit einem Match gegen Roger Federer belohnt. Damals ging der Schweizer als großer Favorit in die Partie mit Lorenzo Sonego - sollte es in wenigen Tagen bei den French Open zu einer Neuauflage kommen, haben sich die Vorzeichen eher gedreht.

Hier das Einzel-Tableau in Rom