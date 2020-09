ATP Masters Rom: Matteo Berrettini - Traum vom Heimsieg geplatzt

Matteo Berrettini ist im Viertelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Rom ausgeschieden. Der Lokalmatador unterlag dem Norweger Casper Ruud mit 4:6, 6:3 und 7:6 (5).

© Getty Images Matteo Berrettini ist in Rom ausgeschieden

Man muss in der Historie der Italian Open schon sehr weit zurückgehen, um einen einheimischen Sieger bei den Herren zu finden: 1976 war´s, als Adriano Panatta im Endspiel Guillermo Vilas in vier Sätzen besiegen konnte. Seitdem ist Sendepause, Panatta selbst war 1978 der letzte Italiener, der wenigstens das Finale erreichte. Um dort gegen Björn Borg zu verlieren.

Im vergangenen Jahren weckte Fabio Fognini mit seinem Sieg beim ATP-Masters-1000-Turnier in Monte Carlo ganz große Hoffnungen. Nur um unter diesem Druck in Rom dann doch zusammenzubrechen. Auf einem vollgepackten Pietrangeli, gegen einen voll motivierten Stefanos Tsitsipas.

Matteo Berrettini ist in Sachen Hoffnungen wecken auch nicht ohne Schuld, im vergangenen Jahr hat der Römer nach seinen Turniersiegen in Budapest auf Sand und in Stuttgart auf Rasen und dem Halbfinaleinzug bei den US Open erstmals das ATP-Finale in London erreicht. Aber auch 2020 wird sich kein Italiener in der Siegerliste im Foro Italico finden, ja, nicht einmal zum „Runner Up“ wird es reichen.

Berrettini kann Minibreaks nicht verteidigen

Denn Berrettini startete gegen Casper Ruud zwar gut, hätte den ersten Satz auch deutlicher als 6:4 gewinnen können. Danach aber wurde der Norweger immer solider, holte sich Durchgang zwei mit 6:3. und Ruud legte auch in der Entscheidung mit Break vor, ehe Berrettini doch noch ein Comeback schaffte.

Die Entscheidung musste ein Tiebreak bringen, in dem Berrettini zweimal mit einem Mini-Break in Führung ging. Ruud kam dennoch immer wieder zurück und platzierte beim Stand von 4:5 zwei Aufschläge exakt auf der Linie. Den ersten Matchball von Casper Ruud versenkte Matteo Berrettini dann mit der Vorhand im Netz. Für Ruud ein besonderer Erfolg: Ist er doch der erste Norweger, der bei einem Masters-1000-Turnier die Vorschlussrunde erreicht. Dort trifft Ruud am Sonntag entweder auf Novak Djokovic oder Dominik Koepfer.

