ATP Masters Rom: Möglicher Zverev-Gegner Navone - ein Sandwühler alten Schlags

Der erste größere Prüfstein für Alexander Zverev in Rom könnte Mariano Navone werden. Der argentinische Aufsteiger fühlt sich vor allem auch Sand zuhause.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 08.05.2024, 11:05 Uhr

© Getty Images Mariano Navone hat sich in die Gesetztenliste für Roland-Garros gespielt

Früher mal, in der sogenannten guten, alten Zeit also, da hat man vielen südamerikanischen Tennisspielern fast exklusiv auf Sandplätzen Großes zugetraut. Das mag sich über die Jahre mit vor allem Juan Martin del Porto aber auch Marcelo Rios und Diego Schwartzman geändert haben. Die Kernkompetenz der meisten Spieler aus Argentinien, Brasilien oder Chile liegt aber nach wie vor auf der Terre Battue.

Was bei niemandem besser zu beobachten ist als bei Mariano Navone.

Der 23-Jährige hat eben erst das ATP-Challenger-Turnier in Cagliari gewonnen, dabei im Endspiel Lorenzo Musetti besiegt. Im Race to Turin liegt Navone, der das Jahr als Nummer 125 der Welt begonnen hat, schon in den Top 30. In der ATP-Weltrangliste wird er auf Position 31 geführt. Was heißt, dass er bei seinem allerersten Grand-Slam-Turnier in Roland Garros gesetzt einsteigen könnte.

Navone verschenkt Sieg gegen Rune

Der große Clou dabei: Exakt 100 Prozent seiner ATP-Punkte in diesem Jahr hat Mariano Navone auf Sand erzählt. Lediglich einmal hat er sich überhaupt auf Hartplatz versucht, scheiterte aber zum Auftakt der Qualifikation für die Australian Open an Dino Prizmic. Erstmals so richtig rund gelaufen ist es dann in Rio de Janeiro, wo Navone aus der Qualifikation heraus bis ins Endspiel gekommen ist. Dort allerdings gegen Landsmann Sebastian Baez ohne Chance blieb.

Es folgten ein Halbfinale in Marrakech (Niederlage gegen Matteo Berrettini) und der Finaleinzug in Bukarest (Niederlage gegen Marton Fucsovics). In Madrid hatte Mariano Navone den Sieg gegen Holger Rune schon auf dem Schläger, musste sich knapp in drei Sätzen geschlagen geben.

Und jetzt könnte es im Foro Italico also gegen Alexander Zverev gehen. Vorausgesetzt, die beiden meistern ihre erste Aufgabe. Zverev fühlt sich ja eigentlich nicht schlecht in Form, die glatte Niederlage gegen Francisco Cerundolo in Madrid könnte die deutsche Nummer eins aber ein wenig ins Grübeln gebracht haben. Und apropos Cerundolo: Auch der ist Argentinier. Allerdings kein Sandwühler vom ganz alten Schlag. Sondern auch auf Hartplätzen für tiefe Runs gut. Darauf müssen wir bei Mariano Navone noch warten.

