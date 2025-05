ATP-Masters Rom: Musetti schafft ersten Sieg gegen Medvedev

Mit einer spielerisch starken Leistung besiegte Lorenzo Musetti im Achtelfinale des ATP-Masters-Turniers in Rom trotz Regenabbruchs bei Matchball den ehemaligen Weltranglistenersten Daniil Medvedev in zwei Sätzen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.05.2025, 19:52 Uhr

© Getty Images Mit einer spielerisch starken Leistung schaffte Lorenzo Musetti im Achtelfinale des Masters-Turniers in Rom seinen ersten Sieg gegen Daniil Medvedev.

Eigentlich konnte Daniil Medvedev beim ATP-Masters-Turnier in Rom in die Achtelfinal-Begegnung gegen Lorenzo Musetti gehen, schließlich konnte der Russe die beiden Vormatches gegen den Italiener für sich entscheiden.

Doch der 23-jährige Musetti demonstrierte von Beginn an eindrucksvoll, warum er dank einer bislang starken Saison erstmals in den Kreis der Top 10 einziehen konnte. Mit seinem variablen Spiel bot der Italiener dem US-Open-Sieger von 2021 von Beginn an mehr als Paroli. Nach ausgeglichenem Beginn schaffte Musetti beim Stand von 4:4 das erste Break und ließ sich auch vom direkten Re-Break nicht verunsichern. Anschließend nahm er seinem 29-jährigen Gegner gleich wieder das Service ab und servierte den ersten Durchgang nach Hause.

Mit dem Momentum im Rücken schnappte sich Musetti gleich das erste Aufschlagspiel seines Gegenüber und ließ bei eigenem Service im weiteren Verlauf keine einzige Break-Möglichkeit zu. Spektakulär wurde es nur noch, als das Match beim Matchball für den italienischen Davis-Cup-Spieler wegen starken Regens für mehr als zwei Stunden unterbrochen werden musste. Bei der Wiederaufnahme entschied der zweifache ATP-Titelträger den ersten Punkt gleich für sich und besiegelte mit dem Vorhand-Winner inside-out den 7:5, 6:4-Erfolg nach 1:39 Stunden.

Im Viertelfinale sieht sich der Weltranglisten-9. Dem Sieger der Partie zwischen dem an Nr. 2 gesetzten Hamburger Alexander Zverev und dem an Position 13 geführten Franzosen Arthur Fils.

