ATP Masters Rom: Novak Djokovic - "Finale ohne Rafael Nadal seltsam"

Am überraschenden Aus von Titelverteidiger Rafael Nadal beim ATP-Masters in Rom hat Novak Djokovic offenbar zu knabbern.

von SID/red

zuletzt bearbeitet: 21.09.2020, 11:07 Uhr

© Getty Images So war es 2019: Rafael Nadal und Novak Djokovic nach dem Finale in Rom

"In den meisten Finals, die ich auf Sand erreicht habe, musste ich gegen Rafa ran", sagte der Weltranglistenerste nach seinem Sieg am Sonntag im Halbfinale gegen den Norweger Casper Ruud, "es ist seltsam, dieses Mal nicht gegen ihn zu spielen." Zumal sich Djokovic und Nadal dann im direkten Duell ausmachen hätten können, wer denn nun der alleinige Führende in der Masters-1000-Siegerliste ist. Beide halten derzeit bei 35 Triumphen.

Nadal hatte am Samstag im Viertelfinale im zehnten Duell mit dem kleinen Argentinier Diego Schwartzman erstmals verloren, seine Fehlerquote war ungewöhnlich hoch. Djokovic dagegen wurde seiner Favoritenrolle gerecht und trifft am Montag im Endspiel auf eben jenen Schwartzman. Der Argentinier konnte sich in einem grandiosen Halbfinale am Sonntag gegen Denis Shapovalov durchsetzen - und hat alle bisherigen vier Partien gegen Novak Djokovic verloren.

Seit 2005 steht bei den Italian Open im Foro Italico zu Rom zumindest immer einer der beiden Superstars im Finale, Nadal triumphiert neunmal und ist damit Rekordgewinner, Djokovic viermal. Fünfmal standen sich beide gegenüber, Nadal ging dreimal als Sieger vom Platz, zuletzt im vergangenen Jahr.

Hier das Einzel-Tableau in Rom