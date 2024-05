ATP Masters Rom: Rafael Nadal dreht Auftaktpartie gegen Zizou Bergs

Rafael Nadal ist beim ATP-Masters-1000-Turnier in Rom durch einen Dreisatzerfolg über Zizou Bergs in die zweite Runde eingezogen. In dieser trifft der 37-Jährige auf Hubert Hurkacz.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 09.05.2024, 16:24 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal gewann in drei Sätzen

Erfolgreicher Auftakt für Rafael Nadal beim ATP-Masters-1000-Turnier in Rom. Der 22-fache Grand-Slam-Sieger aus Spanien besiegte am Donnerstag den belgischen Qualifikanten Zizou Bergs nach Satzrückstand mit 4:6, 6:3 und 6:4.

Nadal gelang im ersten Durchgang ein frühes Break zum 3:1, ließ danach aber an Intensität und Länge in seinen Schlägen vermissen. Bergs wusste dies für sich zu nutzen und entschied den Eröffnungssatz verdient mit 6:4 für sich.

Anfang des zweiten Satzes wendete sich auf dem gut besuchten Center Court jedoch das Blatt. Nadal fand nun immer besser in die Partie und setzte Bergs mit seinen Grundschlägen unter Druck. So geriet der Dreisatzerfolg des Mallorquiners letztlich nie in Gefahr.

In der zweiten Runde bekommt es Nadal am Samstag mit den am Position sieben gesetzten Polen Hubert Hurkacz zu tun. Es wird das erste Duell der beiden sein.

