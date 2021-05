ATP Masters Rom: Rafael Nadal mit Sieg über Novak Djokovic zum 10. Titel

Rafael Nadal hat das ATP-Masters-1000-Event von Rom für sich entschieden: Der Spanier besiegte im Endspiel Novak Djokovic mit 7:5 und 1:6, 6:3 (Hier könnt ihr das Match im Re-Live nachlesen!).

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 16.05.2021, 20:07 Uhr

Und wieder waren es Rafael Nadal und Novak Djokovic, die sich im Foro Italico den Titel untereinander ausmachen sollten. Ein Umstand, der wenig überrascht, waren es doch in der Vergangenheit stets die beiden Ausnahmekönner, die in der italienischen Hauptstadt dominieren konnten. Die eindrucksvolle Bilanz: Nur zwei Spieler außer Nadal und Djokovic ist es seit 2005 gelungen, beim ATP-Masters-1000-Event von Rom zu triumphieren, im Finale stand seit eben jenem Jahr stets einer der beiden diesjährigen Finalisten.

Den besseren Start ins Endspiel 2021 erwischte zunächst Novak Djokovic, der sich bereits im zweiten Spiel das frühe Break sicherte und auf 2:0 davonzog. Nadal, seines Zeichens neunfacher Champion in Rom, ließ sich davon nicht aus der Ruhe bringen, schaffte postwendend das Rebreak und glich souverän bei eigenem Aufschlag aus.

Nadal taucht zum Breakball

In der Folge war es der Sandplatzkönig, der die besseren Chancen vorfinden sollte. Im siebenten Game der Partie etwa, als Nadal im Fallen einen sensationellen Passierball zum Breakball spielte, diesen aber nicht verwerten konnte. Der Sturz des Spaniers indes verlief zwar glimpflich, ließ Nadal aber überkochen: Wie schon im Match gegen Zverev wurde die Linie zur ungewollten Stolperfalle für den 34-Jährigen. Der Mallorquiner war "not amused".

Bis zum Stand von 5:5 zeigten sich beide Spieler äußerst ausgeglichen, kein Spieler vermochte es, seinen Kontrahenten bei dessen Aufschlagspielen entscheidend unter Druck zu setzen. Dann aber erhöhte Rafael Nadal noch einmal die Schlagzahl, spielte sich mit seinem Trademark-Vorhand-Longline-Winner zum Breakball, den der Mallorquiner nach einer völlig missglückten Vorhand Djokovics schließlich auch zu verwerten wusste. Die Vorentscheidung im ersten Satz: Mit einem herrlichen Vorhand-Inside-Out-Winner machte der Weltranglistendritte das 7:5 in Durchgang eins perfekt.

Djokovic schlägt zurück

Im zweiten Durchgang war es erneut Novak Djokovic, der den besseren Start erwischen sollte. Der Serbe klopfte bereits im ersten Aufschlagspiel Nadals an, im dritten Game des Satzes holte sich der Weltranglistenerste schließlich das Break. Das sollte dem Branchenprimus Auftrieb geben, der Serbe spielte sich in einen regelrechten Rausch, dominierte das Geschehen am Centre Court.

Das schlug sich auch am Scoreboard nieder, Nadal konnte sein gewohntes Offensivspiel nicht mehr durchbringen, wurde von Djokovic zusehends in die Defensive gedrängt. Der Serbe schnappte sich beim Stand von 4:1 ein weiteres Break - und servierte Durchgang zwei Momente später mit 6:1 aus. Ein dritter Satz musste im Endspiel also die Entscheidung bringen.

Nadal eiskalt

Auch im dritten Satz wiederholte sich die Geschichte aus den ersten beiden Durchgängen: Djokovic startete stark und hatte zunächst Obwerasser. Das äußerte sich inbesondere im vierten Game des Satzes, als der Serbe nach sensationellen Ballwechseln gleich zwei Breakchancen vorfand, diese aber nicht zu nutzen wusste. Auch, weil dem 33-Jährige ein äußerst vermeidbarer Vorhandfehler unterlief.

Es sollte dies einen Shift im Momentum darstellen, Nadal nahm diesen Schwung nämlich voll mit ins nächste Game, profitierte zusätzlich von einigen leichten Fehlern des Serben und machte schließlich mit einem Zauberpassierschlag das "Zu-Null-Break" perfekt. Davon sollte sich Djokovic nicht mehr erholen, Nadal servierte sich locker zum 5:2 durch und fixierte Minuten später mit eigenem Aufschlag den 7:5, 1:6 und 6:3-Erfolg.

Mit breiter Brust zu den French Open

"Ich habe ein gutes Turnier gespiel, habe immer besser gespielt. Diese Trophäe zum zehnten Mal in meinen Händen zu haben, ist etwas, das ich mir nicht vorstellen hätte können. Es ist unfassbar, ich bin sehr dankbar für das Team, das hinter mir steht", erklärte Nadal im Anschluss an seinen Triumph.

Es ist der bereits zehnte Titel für Rafael Nadal im Foro Italico. Ein Turnier, das für den Sandplatzkönig die Generalprobe für die French Open - das Saisonhighlight des Spaniers - darstellt. Nach den enttäuschenden Ergebnissen in Monte Carlo und Madrid ein ebenso wichtiger Boost an Selbstvertrauen für den Stier aus Manacor.

