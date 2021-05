ATP Masters Rom: Rafael Nadal und Novak Djokovic - Aufgeben ist nie eine Option

Mit Rafael Nadal und Novak Djokovic bestreiten die beiden besten Spieler der Welt das Endspiel des ATP-Masters-1000-Turniers in Rom. Beide Legenden könnten längst auf dem Heimweg sein.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.05.2021, 09:26 Uhr

Und also wird sich an diesem Sonntag auf dem Campo Centrale das 57. Duell zwischen Rafael Nadal und Novak Djokovic zutragen, zuletzt haben sich diese beiden 2019 eben dort duelliert, in einem ganz eigenartigen Match: Djokovic wurde im ersten Satz und dritten Satz überrollt, Nadal gewann mit 6:0, 4:6 und 6:1, holte den neunten Titel in Rom.

Dass der Spanier überhaupt die Chance auf einen neuerlichen, den dann zehnten Triumph in der Ewigen Stadt bekommt, das stand zweimal auf der Kippe. Zunächst natürlich gegen Denis Shapovalov im Achtelfinale. Nadal hätte in zwei wie auch in drei Sätzen verlieren können, er weigerte sich aber so beharrlich, wie nur er und eben Novak Djokovic es vermögen. Siehe dessen Comeback-Sieg gegen Stefanos Tsitsipas. Und ja: Auch gegen Alexander Zverev stand Nadal öfter kurz vor einem Desaster, da darf der glatte Endstand von 6:3 und 6.4 nicht täuschen.

Djokovic und Nadal schon im Paris-Halbfinale gegeneinander?

Fakt ist aber: Der Siegeshunger von Novak Djokovic, der kommende Woche seinen 34. Geburtstag feiert, und Rafael Nadal, Anfang Juni auch schon 35, muss die Konkurrenten in den Wahnsinn treiben. Der Siegeshunger der beiden (Djokovic hält bei 82 Turniersiegen, Nadal bei 89) ist nach wie vor frappierend. Ja, Nadal hat in diesem Jahr in Monte Carlo gegen Andrey Rublev und in Madrid gegen Zverev auch schon auf Sand verloren. Gegen die deutsche Nummer eins war nach einem starken Start nichts zu holen, Rublev spielte auch nach einem kurzen Zwischenspurt Nadals einfach brillant.

Djokovic andererseits hat im Fürstentum gegen Daniel Evans nicht viel Lust bekundet, die Niederlage im Halbfinale von Belgrad gegen Aslan Karatsev hat sicherlich geschmerzt. Aber so schnell geht das dann eben doch nicht in Sachen Wachablöse, schon gar nicht, je näher das nächste große Event, die French Open kommen.

Dort könnte es gut möglich sein, dass die beiden besten Spieler der Gegenwart schon im Halbfinale aufeinander treffen. Die Chancen dafür stehen bei 50 Prozent, Daniil Medvedev sei Dank der in der ATP-Weltrangliste vor Nadal auf Position zwei steht. Zunächst aber steht das neunte Treffen der beiden Legenden in Rom an. Rafael Nadal führt in der Bilanz mit 5:3. Und wird sich wie Novak Djokovic weigern, eine Niederlage einfach so hinzunehmen.

