ATP Masters Rom: Rafael Nadal vs John Isner im TV, Livestream und Liveticker

Rafael Nadal (ATP-Nr. 4) trifft beim Masters-Turnier in Rom auf John Isner (ATP-Nr. 27) - ab ca. 12.30 Uhr live im TV und Livestream auf Sky sowie im Liveticker bei uns!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 11.05.2022, 10:25 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal, John Isner

Rafael Nadal will weiter Spielpraxis sammeln, um auch in Roland Garros 2022 zuzuschlagen! Nach seinem überragenden Saisonbeginn (Turniersiege beim ATP-Turnier in Melbourne, bei den Australian Open und in Acapulco) hatte sich der Spanier in Indian Wells einen Rippenbruch zugezogen - ein Monat Pause folgte.

In Madrid in der vergangenen Woche das Comeback, mit zwei Siegen und einer Niederlage im Viertelfinale gegen den späteren Sieger Carlos Alcaraz.

"Madrid war eine sehr positive Woche für mich, in vielen Belangen", urteilte Nadal. Rom sehe er als weitere Chance, gut zu spielen und gegen die Besten der Welt anzutreten.

John Isner gehört seit Langem zu "den Besten der Welt", auch wenn er, die ehemalige Nummer 8, "nur" noch auf Platz 27 rangiert. In 2022 hat Isner bislang nichts Großes gerissen, aber immerhin das Halbfinale in Dallas sowie das Finale in Houston erreicht, dort wurde gar auf "Clay" gespielt, dem US-amerikanischen Sand.

Nadal führt gegen John Isner im H2H

Im direkten Vergleich führt Rafael Nadal gegen John Isner klar mit 7:1: Einzig beim Laver Cup in 2017 holte "Big John" einen Sieg.

Allerdings hat sich eine Begegnung der beiden speziell auf Sand ins Gedächtnis der Fans eingebrannt: 2011 in Runde 1 in Roland Garros lag Isner bereits mit 2:1-Sätzen in Führung, am Ende aber siegte doch Rafa.

Nadal vs. Isner - wo gibt es einen Livestream?

Das Match zwischen Rafael Nadal und John Isner ist als zweites nach 11 Uhr angesetzt. Ihr seid live im TV und Livestream auf Sky dabei sowie im Liveticker bei uns!

HIer das Einzel-Tableau in Rom