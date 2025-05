ATP Masters Rom: Sebastian Ofner schafft Sprung ins Hauptfeld

Sebastian Ofner hat beim ATP-Masters-1000-Turnier in Rom nach einem Zweisatzsieg über Yannick Hanfmann den Sprung ins Hauptfeld geschafft.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.05.2025, 11:39 Uhr

© GEPA pictures Starke Leistung von Sebastian Ofner

Toller Erfolg für Sebastian Ofner! Der Österreicher hat sich am Dienstag beim ATP-Masters-1000-Turnier in Rom für das Hauptfeld qualifiziert. Ofner setzte sich in der zweiten Qualifikationsrunde gegen den an Position 21 gesetzten Yannick Hanfmann mit 7:6 (1) und 6:2 durch.

Ofner ließ gegen den Deutschen im gesamten Matchverlauf kein einziges Break zu und verwandelte nach eineinhalb Stunden Spielzeit seinen ersten Matchball. Auf wen der 28-Jährige in der ersten Runde des Hauptbewerbs trifft, steht noch nicht fest.

