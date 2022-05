ATP Masters Rom: Stan Wawrinka kämpft sich wacker ins Achtelfinale

Comebacker Stan Wawrinka ringt beim ATP-Masters-1000-Turnier von Rom in einer Dreisatz-Partie den Serben Laslo Djere nieder und steht im Achtelfinale.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 11.05.2022, 21:20 Uhr

© Getty Images Stan Wawrinka hat sich erfolgreich in die dritte Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Rom gekämpft

Langsam kommt "Stan the man" wieder richtig in Fahrt: Der Eidgenosse schaffte bei der ATP-Masters-1000 Veranstaltung in Rom den Sprung ins Achtelfinale. In einer 2:49 Stunden dauernden Partie kämpfte der Romand den Serben Laslo Djere 7:6 (8), 3:6 und 6:4 nieder. In der Runde der letzten 16 bekommt es der dreifache Grand-Slam-Champion am Donnerstag allerdings mit einer völlig anderen Hausnummer zu tun - er trifft auf den Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic, der bereits Mittwoch den Russen Aslan Karatsev leichtfüßig 6:3, 6:2 aus dem Rennen nahm.

Ihr wollt das Turnier in Rom live im TV oder Stream sehen und Alexander Zverev, Rafael Nadal oder Novak Djokovic anfeuern? Dann holt Euch das Sky Ticket für einen Monat. Sky überträgt die Masters-Turniere und noch weitere ATP-Events.

Erst der vierte Matchball machte Wawrinka, der aktuell auf Platz 361 rangiert, zum niedrigstplatzierten Rom-Achtelfinalisten seit 1995 - damals schaffte es der Italiener Corrado Borroni als Nummer 411 bis unter die letzten 16 Spieler. Der 37-Jährige, der in der ewigen Stadt erst sein drittes Turnier seit seiner langen Turnierabsenz bestreitet musste auch zum Auftakt gegen die Nummer 14 des Turniers Reilly Opelka über die volle Distanz gehen (3:6, 7:5, 6:2).

Hier das Einzel-Tableau aus Rom.