ATP Masters Rom: Mental starker Stefanos Tsitsipas bucht letzten Halbfinalplatz

Stefanos Tsitsipas hat beim ATP-Masters-1000-Turnier von Rom im Viertelfinale eine konstant gute Leistung gegen Borna Coric geboten.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 18.05.2023, 22:56 Uhr

© Getty Images Stefanos Tsitsipas traf im Viertelfinale von Rom auf den Weltranglisten-16. Borna Coric

Ein durchaus souverän auftretender Stefanos Tsitsipas steht als letzter Spieler für das Halbfinale beim Combined-Event von Rom fest. Der Grieche lieferte eine mental tadellose Leistung und schüttelte auch bei kurzen Rückschlägen immer den passenden Konter aus dem Ärmel.

Am Ende hieß es 6:3, 6:4 für den Griechen mit dem schönen Haar gegen ein sich tapfer wehrenden Kroaten Borna Coric, dem in den entscheidenden Momenten einfach weniger glückte als seinem heutigen Kontrahenten.

Im Halbfinale gegen Medvedev

Das Match wogte zu Beginn ruhig hin und her, erst beim Stand von 4:3 holte sich Tsitsipas das Break und damit auch den ersten Durchgang. Anders im Zweiten: Da stieß der Helne gleich zu Beginn zu und schnappte sich das zweite Aufschlagspiel des Weltranglisten-16.

Zwar schaffte Coric kurz vor Schluss noch das Break zum 4:4-Ausgleich, fing sich allerdings postwendend das Rebreak ein. Damit war der Weg frei für Tsitsipas, dem im letzten Aufschlagsspiel doch glatt wieder ein paar ordentliche Aufschläge auskamen. Besonders in Satz zwei ein heutiges Manko Tsitsipas',

Nun wartet in der Vorschlussrunde der unberechenbare Daniil Medvedev, der sich in dieser Saison anscheinend dazu entschlossen hat, auch mal auf Sand ordentlich zu spielen. Halbfinaltag in Rom ist der Samstag.

