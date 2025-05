ATP Masters Rom: Thiem tippt auf Sinner - und der startet gegen Navone

Jannik Sinner kennt seinen ersten Gegner beim Comeback beim ATP-Masters-1000-Turnier in Rom: Es geht am Samstag gegen Mariano Navone aus Argentinien.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 08.05.2025, 16:21 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Jannik Sinner kennt seinen ersten Gegner in Rom 2025

Dominic Thiem war am Mittwoch zu Gast in den Sky-Studios in Unterföhring bei München und hat recht überzeugt bei seiner Prognose gewirkt, dass Jannik Sinner schon sein Comeback-Turnier in Rom gewinnen würde. Sinner habe vor seiner Sperre einfach so ein hohes Niveau angeboten, dass er auch nach der Pause besser als seine Konkurrenten dastehe, erklärte Thiem sinngemäß.

Das steht natürlich in diametralem Widerspruch zu dem, was der Weltranglisten-Erste vor seinem Start im Foro Italico zum Besten gegeben hat. Erwartungen habe er keine, so Sinner. Was andererseits sicherlich nicht für die vielen Fans gilt, die die Rückkehr des Südtirolers in den kommenden Tagen begleiten werden. Immerhin ist der Weg zum möglichen Titel in Rom schon mal ein wenig klarer geworden.

Der erste Gegner, der die Form des Branchenprimus testen darf, wird nämlich der Argentinier Mariano Navone sein. Navone verhinderte ein mögliches rein italienisches Duell, indem er den jungen Federico Cina mit 6:3 und 6:3 verabschiedete. Navone liegt in den aktuellen ATP-Rankings knapp innerhalb der Top 100, konnte in München in Runde eins Félix Auger-Aliassime besiegen, in Madrid erreichte er ebenfalls die zweite Runde, unterlag dort aber Ben Shelton. Zwischendurch agiert der 24-Jährige auch ab und zu auf der Challenger-Tour, so wie in der vergangenen Woche in Aix-en-Provence, wo im Viertelfinale gegen den späteren Champion Borna Coric Schluss war.

Sinner könnte auf Cerundolo und danach Ruud treffen

Ein Auftaktgegner nach Maß für Jannik Sinner, möchte man also fast sagen. Denn Navone ist ja ein Mann, der seinen jeweiligen Gegnern ausreichend Rhythmus gibt, auch wenn er gegen Cina zwischendurch ganz schön offensiv agiert hat.

Danach könnte im Achtelfinale mit Francisco Cerundolo der erste ganz große Test warten. Und sollte Jannik Sinner diesen bestehen, dann winkt ein Treffen mit Madrid-Champion Casper Ruud.

Dominic Thiem hat derweil auch schon seinen Favoriten für Roland-Garros auserkoren - und der heißt weder Jannik Sinner noch Carlos Alcaraz. Nein, Thiem traut seinem alten Kumpel Alexander Zverev endlich den ganz großen Coup zu.

Hier das Einzel-Tableau in Rom