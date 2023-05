ATP Masters Rom: Trauriges Wetter trifft komischen Spielplan

Die Matches für ein Combined Event sinnvoll anzusetzen ist offenbar schwieriger als gedacht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.05.2023, 07:53 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic kann wenigstens solide planen

Nicht ausgeschlossen, dass Novak Djokovic und Holger Rune heute bereits ein freudig erwartetes Viertelfinale klargemacht haben, bevor Alexander Zverev überhaupt in das Achtelfinale eingezogen ist. Denn Djokovic und Rune beginnen ihre Partien gegen Cameron Norrie und Alexei Popyrin jeweils um 11 Uhr, während die Fortsetzung des Matches zwischen Zverev und John Jeffrey Wolf auf nicht vor 12:30 Uhr anberaumt wurde.

Das zumindest kann man den Veranstaltern des ATP-Masters-1000-Turniers in Rom nun nicht anlasten: Denn am Vortag abgebrochene Spiele werden nun mal in der Regel als zweite Partien des kommenden Tages ausgetragen.

Die Ansetzungen sind dennoch nicht ganz einfach zu verstehen. Denn bereits am Sonntag hatte Djokovic sein zweites Match bereits hinter sich, bevor Zverev sein erstes überhaupt begonnen hatte. Was ein wenig an das Jahr 2016 erinnerte, als Roger Federer im regengeplagten Wimbledon auf dem überdachten Centre Court bereits drei Partien absolviert hatte, während andere Spieler noch in ihren Erstrunden-Matches verhaftet waren.

Immerhin lässt sich anhand der aktuellen Begebenheiten in Rom (auch für heute sieht der Wetterbericht nicht freundlich aus) festhalten, dass die Erweiterung des Events auf zwei Wochen auch seine guten Seiten hat: nämlich einen Puffer nach hinten. Auch wenn die Ansetzungen ein paar Fragen offen lassen.

