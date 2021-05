ATP Masters Rom: Tsitsipas schlägt Berrettini, jetzt gegen Djokovic

Stefanos Tsitsipas ist mit einem Sieg über Matteo Berrettini in das Viertelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Rom eingezogen. Tsitsipas gewann mit 7:6 (3) und 6:2. Im Viertelfinale am Freitag wartet Novak Djokovic auf den Griechen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 13.05.2021, 13:57 Uhr

© Getty Images Stefanos Tsitsipas hat gegen Matteo Berrettini starke Nerven gezeigt

Matteo Berrettini hat am Donnerstag sein Heimspiel bekommen. Der Grandstand im Foro Italico in Rom war bis zur Kapazitätsgrenze von 25 Prozent gefüllt, mit Ausnahme der Familie Tsitsipas und der Schieds- und Linienrichter dürfte alle Anwesenden im Lage des gebürtigen Römers Berrettini gestanden haben. Alleine: Stefanos Tsitsipas stand der Sinn nicht nach italienischer Party. Der Champion von Monte Carlo bestätigte seine starke Form der letzten Wochen und gewann mit 7:6 (3) und 6:2.

Im ersten Satz konnte der an Position fünf gesetzte Tsitsipas lediglich zwei Punkte beim Aufschlag von Berrettini gewinnen. Holte sich aber das Tiebreak noch nach einem 1:3-Rückstand. Und zog im zweiten Akt auch als Rückschläger andere Saiten auf. Ein frühes und ein spätes Break ermöglichten den Einzug von Tsitsipas ins Viertelfinale, in dem er am Freitag auf den Titelverteidiger in Rom, Novak Djokovic, trifft.

Opelka schlägt Karatsev

Der Branchenprimus hielt sich mit Alejandro Davidovich Fokina nur 70 Minuten lang auf, gewann in der ersten Partie auf dem Campo Centrale mit 6:2 und 6:1. Djokovic hat im vergangenen Herbst in Rom im Endspiel gegen Diego Schwartzman gewonnen.

Ebenfalls unter den letzten acht steht der US-Amerikaner Reilly Opelka. Der Aufschlagriese gewann gegen Aslan Karatsev mit 7:6 (6) und 6:4. Opelka spielt entweder gegen Federico Delbonis oder Félix Auger-Aliassime.

Hier das Einzel-Tableau in Rom