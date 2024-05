ATP Masters Rom: Tsitsipas scheitert im Viertelfinale

Nach einem spannenden Viertelfinale in Rom steht Nicolas Jarry zum ersten Mal in seiner Karriere in einem Halbfinale bei einem 1000-Masters-Turnier. Stefanos Tsitsipas musste sich nach drei knappen Sätzen geschlagen geben.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 16.05.2024, 22:09 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images

Stefanos Tsitsipas, der Gewinner von Monte-Carlo und Finalist der Barcelona Open, musste sich heute gegen den Chilenen Nicolas Jarry in drei knappen Sätzen geschlagen geben. Jarry brillierte heute neben seiner spielerischen Leistung vor allem durch seine mentale Stärke.

Anfangs startete Tsitsipas sehr souverän und ihm gelang durch seine aggressive und offensive Spielweise rasch das erste Break, so dass er mit 4:1 in Führung ging. Jarry blieb dran, konnte sich gegen den starken Griechen aber nicht durchsetzten. Tsitispas verwandelte seinen zweiten Satzball zum 6:3 im ersten Satz.

Der 28-jährige Jarry ließ sich davon aber nicht entmutigen und startete selbstbewusst und offensiv in den zweiten Satz. Der Chilene schlug souverän auf, blieb mental stark und wehrte kontinuierlich die vielen Breakchancen des Griechen ab. Tsitsipas wurde nervös und Jarry sicherte sich den zweiten Satz mit 7:5. Im dritten Satz wurde es nochmal richtig spannend. Tsitsipas wurde in den entscheidenen Momenten etwas unsicher und Jarry packte sein bestes Tennis aus. Letzendlich gewann der an 21 gesetzte Jarry den dritten Satz mit 6:4 und steht nun im Halbfinale des Master-Turniers. Im morgigen Halbfinale empfängt Tommy Paul den Chilenen. Paul hatt zuvor Hubert Hurkacz in einem ebenfalls sehr spannenden Drei-Satz-Match aus dem Turnier genommen.

Hier das Einzel-Tableau der Herren