ATP Masters Rom: Überraschung! Marozsan schlägt Alcaraz!

Fabian Maroszan hat beim ATP-Masters-1000-Turnier in Rom für eine Überraschung gesorgt. Der Ungar besiegte Carlos Alcaraz mit 6:3 und 7:6 (4).

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.05.2023, 15:23 Uhr

© Getty Images Fabian Maroszan hat gegen Carlos Alcaraz groß aufgezeigt

Damit war nicht zu rechnen: Fabian Maroszan, der über die Qualifikation in das Hauptfeld des ATP-Masters-1000-Turniers in Rom gekommen war, besiegte am Montagnachmittag Carlos Alcaraz mit 6:3 und 7:6 (4). Alcaraz hatte zuletzt die Titel in Barcelona und Madrid geholt und war bei seinem ersten Antreten im Foro Italico als einer der großen Favoriten ins Rennen gegangen.

Der Sieg des 23-jährigen Ungarn kam keineswegs unverdient. Denn nach dem gewonnenen ersten Satz lag Marozsan auch in Durchgang zwei mit einem Break in Führung, Alcaraz konnte noch einmal ausgleichen. Der Spanier führte im Tiebreak mit einem Mini-Break, aber Marozsan zog sein risikoreiches Spiel bis zum Ende durch.

Alcaraz verlässt Rom als Nummer eins

Carlos Alcaraz nimmt aus Rom also nur den Matchsieg gegen Albert Ramos-Vinolas mit. Immerhin aber auch die Gewissheit, dass er in der ATP-Weltrangliste ab kommendem Montag wieder als Nummer eins geführt wird.

Maroszan sprach nach seinem Sensationserfolg von einem Traum der sich erfüllt hätte. Eigentlich wollte er nur ein paar Spiele, vielleicht einen Satz gewinnen. Der Achtelfinal-Gegner steht auch schon fest: Es wird Borna Coric werden.

