ATP Masters Rom: Und nun? Rafael Nadal tendiert zu Start in Paris

Für Rafael Nadal endete das Turnier in Rom mit einer herben Enttäuschung. Dennoch tendiert der Spanier zu einem Start bei den French Open.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 11.05.2024, 16:38 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal verabschiedete sich am Samstag aus Rom

von Nikolaus Fink aus Rom

Seine Enttäuschung über die Leistung gegen Hubert Hurkacz konnte Rafael Nadal bei der anschließenden Pressekonferenz nur bedingt verbergen. "Es war in jeder Hinsicht ein harter Tag für mich, weil ich mich besser vorbereitet fühlte, als ich es gezeigt habe", gab der 22-fache Grand-Slam-Sieger nach der krachenden 1:6 und 3:6-Niederlage Einblick in sein Seelenleben.

Hatte sich Nadal in den Tagen von Rom bis dato noch einigermaßen optimistisch gezeigt, wurde er am Samstag auf den harten Boden der Realität zurückgeholt. Aktuell reicht das Level des Mallorquiners bei Weitem nicht aus, um mit den besten Spielern der Welt mithalten zu können.

Nadal: "Entscheidung heute noch nicht klar"

Doch was bedeutet das für die Zukunft? Offenbar nicht allzu viel, wie Nadal meinte. Noch könne er zwar nicht garantieren, dass er in zwei Wochen bei den French Open aufschlagen werde, die Tendenz gehe aber in diese Richtung. "Wie man sich vorstellen kann, ist mir die Entscheidung heute noch nicht ganz klar."

Aber: "Wenn ich sagen müsste, wie ich mich fühle und ob ich in die eine oder andere Richtung tendiere, würde ich sagen, dass ich in Roland Garros mein Bestes geben werde." Er habe zwar ein paar körperliche Probleme, "aber wahrscheinlich noch nicht genug, um zu sagen, dass ich nicht am wichtigsten Turnier meiner Tenniskarriere teilnehmen werde".

Nadal lässt Zukunft weiter offen

"Wenn ich mich bereit fühle, werde ich versuchen, dabei zu sein und für die Dinge zu kämpfen, für die ich in den vergangenen 15 Jahren gekämpft habe. Auch, wenn es jetzt unmöglich erscheint", erklärte Nadal, der das Turnier am Bois de Boulogne 14-mal für sich entschied.

Auch hinsichtlich seines nahenden Karriereendes wollte sich der 37-Jährige noch nicht final festlegen. Es sei zu "98 Prozent" sein letzter Auftritt in Rom gewesen, "aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher". Zumindest eine gute Nachricht für alle Nadal-Fans an einem sonst eher ernüchternden Samstagnachmittag.

