ATP Masters Rom: Volles Haus - Ränge dürfen wieder zu 100% gefüllt sein

Das ATP-Masters-1000-Turnier in Rom darf wieder vor vollen Zuschauertribünen abgehalten werden, wie die Turnierverantwortlichen bestätigten.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 19.03.2022, 07:48 Uhr

© Getty Images Der Campo Centrale im Foro Italico darf 2022 wieder zu 100 Prozent mit Zusehern gefüllt werden

Stück für Stück füllen sich die leeren Stadien wieder: 2020 wurden aufgrund der COVID-19-Pandemie praktisch alle wichtigen Tennisturniere vor leeren Zuschauertribünen abgehalten, wenn sie denn überhaupt stattfanden. Und auch in der vergangenen Saison waren harte Restriktionen für die Fans gang und gäbe.

So waren auch beim ATP-Masters-1000-Turnier in Rom 2021 nur eine kleine Menge an Live-Publikum im Foro Italico zugelassen. Fanden die ersten beiden Runden noch vor leeren Rängen statt, durften ab dem Achtelfinale 25 Prozent der Plätze des Campo Centrale belegt werden. Bei einem Fassungsvermögen von 10.400 Menschen in Wahrheit dennoch eine traurige Angelegenheit.

Italienisches Gesundheitsministerium gibt grünes Licht

2022 darf allerdings wieder alles wie früher sein: Wie das italienische Gesundheitsministerium bestätigte, darf ab sofort sowohl bei Freiluft- als auch Hallenveranstaltungen wieder 100 Prozent der Auslastung genutzt werden. Das prestigeträchtige Sandplatz-Masters-Event darf somit die Eingangstore weit aufmachen - Tifosi und andere Tennisfans wird es mit Sicherheit genauso freuen, wie die Spieler, die sich ein volles Haus mehr als verdient haben.