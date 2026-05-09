ATP Masters Rom: Yannick Hanfmann unterliegt Darderi

Yannick Hanfmann hat beim ATP-Masters-Turnier in Rom am Freitag zu später Stunde gegen Lokalmatador Luciano Darderi verloren.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 09.05.2026, 08:09 Uhr

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© Getty Images

4:6, 4:6 hieß es aus Sicht des Deutschen. Darderi, in Rom an 18 gesetzt, gelangen in beiden Durchgängen frühe Breaks, die er souverän transportierte. Hanfmann kam im gesamten Match nur zu einer Breakchance.

In Runde 1 hatte der Weltranglisten-59. gegen Hubert Hurkacz gewonnen.

Am Nachmittag hatte Alexander Zverev das deutsch-deutsche Duell gegen Daniel Altmaier für sich entschieden.

Das Einzel-Tableau in Rom