ATP Masters Rom: Alexander Zverev kämpft sich gegen Daniel Altmaier weiter

Alexander Zverev hat das deutsche Duell in Rom gegen Daniel Altmaier in zwei Sätzen gewonnen. Nach einer Startverzögerung wegen Regens setzte sich der Favorit mit 7:5, 6:3 durch.

von Stefan Bergmann und Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 08.05.2026, 18:00 Uhr

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© Getty Images

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Alexander Zverev steht beim Italian Open 2026 in Rom in der dritten Runde. Der Hamburger gewann das deutsche Duell gegen Daniel Altmaier mit 7:5, 6:3 und hatte dabei vor allem im ersten Satz deutlich mehr Arbeit als es das Endergebnis vermuten lässt.

Eben dieser Auftaktdurchgang entwickelte sich zu einer engen Angelegenheit. Zverev lag bereits mit 5:2 vorne, ehe Altmaier mit mutigem Tennis zurückschlug und sich noch einmal auf 5:5 herankämpfte. Der Außenseiter setzte den Favoriten mit aggressiven Returns und starken Passierbällen immer wieder unter Druck. In der entscheidenden Phase zeigte sich Zverev aber nervenstark und sicherte sich den Satz schließlich mit einem spektakulären Vorhand-Passierball.

Auch im zweiten Satz blieb Altmaier unangenehm. Der Kempener nahm Zverev zwischenzeitlich sogar den Aufschlag ab, ehe der Weltranglistenfünfte sofort konterte. Danach stabilisierte sich Zverev zunehmend, servierte stark und entschied die wichtigen Punkte konsequenter für sich. Besonders am Netz präsentierte sich der Olympiasieger effektiv und machte den Erfolg letztlich perfekt.

Auch Rafael Jodar ist weiter

Zverev hatte zuletzt das Finale des Masters-Turniers in Madrid erreicht, dort aber nach einer schwachen Leistung glatt gegen Jannik Sinner verloren. In Rom hatte er im Vorjahr das Viertelfinale erreicht, in dem er Lokalmatador Lorenzo Musetti unterlag. Der aktuell Weltranglisten-Dritte bekommt es in Runde drei entweder mit dem Niederländer Tallon Griekspoor oder dem Belgier Alexander Blockx zu tun.

Bereits zuvor am Tag hatte Youngster Rafael Jodar sein Auftaktmatch gewonnen. Der an 32 gesetzte Spanier, der wie Zverev ein Freilos in Runde 1 hatte, gewann gegen Nuno Borges mit 7:6 (4), 6:4.

Einen bemerkenswerten Erfolg feierte Lokalmatador Matteo Arnaldi. Der Wildcard-Spieler, der vergangene Woche den hochdotierten ATP-Challenger in Cagliari gewinnen konnte, setzte sich nach einem Marathon-Match gegen den sechstgereihten Alex de Minaur mit 4:6, 7:6 (5) und 6:4 durch. Arnaldi trifft in der Runde der letzten 32 nun auf Jodar.

Das Einzel-Tableau in Rom