Alexander Zverev nach Madrid-Niederlage: "Zwei Lücken"

Alexander Zverev fand nach seiner klaren Finalniederlage beim Masters-Turnier gegen Jannik Sinner in Madrid klare Worte.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 03.05.2026, 20:20 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Alexander Zverev, Jannik Sinner

Ein 1:6, 2:6 im Finale eines 1000er-Turniers - das braucht man sich nicht wirklich schönzureden. Und Alexander Zverev versuchte es auch gar nicht damit. Jannik Sinner sei “mit Abstand der beste Spieler der Welt momentan”, urteilte der Deutsche. Der nun seine letzten neun Aufeinandertreffe mit dem Italiener allesamt verloren hat. Alleine vier Mal haben die beiden bereits in diesem Jahr gegeneinander gespielt. Und drei Mal im Herbst des Vorjahres.

Was zweierlich zeigt: Zverev spielt extrem konstantes Tennis, das ihn in aller Regelmäßigkeit in die finalen Runden bringt. Dort aber trifft er mit Sinner aktuell auf einen, der keine Schwächen zeigt.

In Madrid kam hinzu, dass Zverev nicht seinen besten Tag erwischte. Vom Offensivgeist der letzten Monate war wenig zu spüren, Sinner allerdings agierte auch einem brutal hohen Niveau, vor allem beim Return. Zur Einordnung: Zverev verfehlte im gesamten Match lediglich acht erste Aufschläge (eine starke Quote von 77 Prozent) - Sinner brachte es dennoch auf vier Breaks…