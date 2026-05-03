Rekord! Jannik Sinner holt fünf Masters-Titel am Stück

Mit seinem Finalsieg beim ATP-Masters-Turnier in Madrid hat Jannik Sinner fünf 1000er-Titel in Folge für sich entschieden. Das gab es bislang noch nie.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 03.05.2026, 19:16 Uhr

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© Getty Images Jannik Sinner

Die Lehrstunde für Alexander Zverev im Endspiel des Masters-Events in Madrid zeigte wieder mal eins: Jannik Sinner (und Carlos Alcaraz, wenn gesund) spielen in einer eigenen Liga. Und machen sich auf, die Rekorde im Welttennis aufzumischen.

Dabei gibt es freilich relevante und eher irrelevante. Die der ersten Kategorie (wie meiste Grand-Slam-Siege, Nummer-1-Wochen) beanspruchen größtenteils (noch) die Big Three, und hier vor allem Novak Djokovic. Andere aber wackeln - und werden gebrochen. Und zeugen vor allem von großer Konstanz. So hat es Jannik Sinner mit seinem Madrid-Triumph geschafft, als erster Spieler (seit ATP-Rekord-Aufzeichnung in 1990) fünf Masters-Events in Folge zu gewinnen.

Masters-Seriensiege: Sinner überholt Djokovic und Nadal

Konkret hat der Italiener das Paris Masters (noch in 2025), Indian Wells, Miami, Monte-Carlo und nun eben Madrid für sich entschieden. Überhaupt ist sein Lauf nach der überraschenden Halbfinalniederlage gegen Novak Djokovic bei den Australian Open imposant. Das “Sunshine Double” entschied er (als erster Spieler überhaupt) ohne Satzverlust für sich, die Titel der ersten vier Masters-Turniere des Jahres hat er ebenfalls als erster Akteur eingeheimst. Nun hat er beste Chancen, auch den Rekord der meisten Masters-Turniere in einem Jahr zu holen - den hält Novak Djokovic mit sechs Siegen (in 2015).

Bisherige Spitzenreiter in Sachen Masters-Turniersiege in Folge übrigens: Novak Djokovic und Rafael Nadal, die jeweils vier Masters-Titel am Stück gewonnen haben (Djokovic war dieses Kunststück sogar drei Mal gelungen). Ach ja: Djokovic war zwischen 2014 und 2015 sogar bei fünf Masters-Turniere am Stück ungeschlagen geblieben (Paris Masters, Indian Wells, Miami, Monte-Carlo, Rom). Allerdings hatte er das Turnier in Madrid ausgelassen.