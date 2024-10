ATP Masters Shanghai: Berrettini startet stark - und fordert nun Rune

Matteo Berrettini hat beim ATP-Masters-1000-Turnier einen erfolgreichen Start hingelegt. Und trifft in Runde zwei auf Holger Rune.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.10.2024, 11:59 Uhr

© Getty Images Matteo Berrettini trifft in Shanghai nun auf Holger Rune

Berrettini zeigte sich in seinem Auftaktmatch gegen Christopher O´Connell nervenstark und gewann mit 7:6 (9) und 7:6 (6). Beide Sätze hätte der Italiener durchaus auch verlieren können - umso wichtiger für den regierenden Champion von Gstaad und Kitzbühel, dass er sich in zwei Durchgängen durchsetzen konnte. Denn zuletzt hatte Berettini ja wieder mit Problemen mit der Bauchmuskulatur zu kämpfen. So musste er vor knapp einer Woche sein Match gegen den späteren Turniersieger Arthur Fils in Tokio nach gewonnenem ersten Satz beenden.

In Runde zwei spielt Matteo Berrettini am Samstag gegen Holger Rune. Der Däne hat mit dem Halbfinal-Einzug in Tokio aufsteigende Form gezeigt. Und führt im Head-to-Head mit Berrettini mit 2:1-Siegen. Die einzige Partie 2024 hat Runde in Cincinnati für sich entscheiden können.

Alcaraz und Sinner wohl erst am Samstag

Ebenfalls zu den frühen Siegern am Donnerstag gehört der junge Tscheche Jakub Mensik, der gegen Pedro Martinez mit 6:1, 5:7 und 6:4 gewann. Mensik trifft nun auf den an Position sechs gesetzten Andrey Rublev. Und geht mit guten Erinnerungen in das Treffen mit dem Russen. Zu Beginn der Saison 2024 ging das erste Match der beiden in Doha nämlich überraschend an Mensik.

Carlos Alcaraz und Jannik Sinner, die am gestrigen Mittwoch noch ihr Endspiel in Peking ausgetragen haben, bekommen dem Vernehmen nach einen zusätzlichen Ruhetag von den Organisatoren. Eigentlich hätte die beiden schon morgen in Shanghai ran sollen, nun wird Sinner wohl erst am Samstag gegen Taro daniel eröffnen. Ebenso wie Alcaraz gegen Lokalmatador Jerry Shang.

