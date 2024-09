ATP Tokio: Matteo Berrettini muss aufgeben, Draper besiegt Hurkacz

Für Matteo Berrettini ist das ATP 500er-Turnier in Tokio beendet. In der zweiten Runde musste der Italiener gegen Arthur Fils aufgeben.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.09.2024, 14:14 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Matteo Berrettini musste in der zweiten Runde aufgeben.

Matteo Berrettini hatte gerade den ersten Satz gegen Arthur Fils im Tiebreak gewonnen, da war die Freude über diesen Schritt auch schon wieder verflogen. Auf Grund einer Buchmuskelverletzung musste der ehemalige Top10-Spieler das Match direkt nach Beginn des zweiten Satzes aufgeben. Der Franzose musste so keine Aufholjagd starten, sondern erreichte direkt das Viertelfinale, wo Ben Shelton warten wird.

https://x.com/TennisTV/status/1839617566693572764

Immer wieder hat Matteo Berrettini, der zuletzt auch auf der Mailänder Fashion Week glänzte, mit Verletzungen zu kämpfen, die ein erneutes Ankommen in der Weltspitze erschweren. Auch die Bauchmuskulatur macht dem 28-Jährigen immer wieder zu schaffen.

Berrettini bereits mit drei Titeln in 2024

Mit drei Titel auf der ATP Tour und zwei weiteren Finals spielte sich Berrettini in diesem Jahr wieder zurück in die Top50. Eigentlich nur ein Zwischenschritt für den erfolgsverwöhnten zehnfachen Tourchampion. Ob nun eine längere Pause den weiteren Aufstieg im Ranking stoppen wird, bleibt in den nächsten Tagen abzuwarten.

Ebenfalls ausgeschieden, jedoch nach einem kompletten Match, ist der im Turnier an Position zwei gesetzte Hubert Hurkacz. Gegen Jack Draper unterlag der Weltranglistenachte 4:6, 4:6 und verpasst damit ebenso wie der topgesetzte Taylor Fritz die Runde der letzten acht Spieler.

Hier das komplette Einzel-Tableau von Tokio