ATP Masters Shanghai: Frances Tiafoe brennen die Sicherungen durch

Frances Tiafoe hat sich in Shanghai einen großen verbalen Ausrutscher geleistet. Die Entschuldigung folgte auf dem Fuß.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 09.10.2024, 07:42 Uhr

© Getty Images Frances Tiafoe leistete sich einen verbalen Ausraster

Frances Tiafoe hat beim ATP-Masters-1000-Turnier in Shanghai für große Aufregung gesorgt. Nach seiner knappen 7:5, 5:7 und 6:7 (5)-Niederlage gegen den Russen Roman Safiullin leistete sich der US-Amerikaner gegenüber Stuhlschiedsrichter Jimmy Pinoargote eine verbale Entgleisung.

“Fuck you, Fuck you. Wirklich, Fuck you, du Idiot. Du hast mein Spiel zerstört. Mach deine verdammte Arbeit. Seit drei Stunden renne und kämpfe ich hier um mein Leben”, schrie Tiafoe in Richtung des Schiedsrichters. Eine umgehende Reaktion von Pinoargote gab es nicht, Tiaofe verließ wutentbrannt den Court.

Doch warum eigentlich? Beim Stand von 5:5 im entscheidenden Tiebreak kassierte Tiafoe seine zweite Time-Violation, obwohl er den Ball zuvor (halbherzig) in die Luft geworfen hatte. Pinoargote ließ sich von diesem taktischen Manöver des 26-Jährigen nicht beirren und zog Tiafoe den ersten Aufschlag ab. Eine Diskussion und zwei Punkte später war das Match vorbei.

Am Abend ließ Tiafoe via Social Media eine Entschuldigung für sein “inakzeptables Verhalten” folgen. “Ich bin extrem enttäuscht darüber, wie ich mit dieser Situation umgegangen bin", so der Weltranglisten-17. Wie die ATP auf den Vorfall reagieren wird, ist derzeit noch unklar. Schlimmstenfalls könnte dem US-Amerikaner eine Sperre drohen.

