ATP Masters Shanghai live: Alexander Zverev vs. David Goffin im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft im Achtelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Shanghai auf David Goffin. Das Match gibt es ab ca. 14 Uhr MEZ live im TV und Livestream bei Sky und WOW sowie in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.10.2024, 16:15 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev trifft auf David Goffin

Nach seinem umkämpften Drittrundenerfolg über Tallon Griekspoor trifft Alexander Zverev im Achtelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers von Shanghai auf den Belgier David Goffin. Wie bereits am Dienstag wird der Deutsche auch am Mittwoch das Programm auf dem “Stadium Court” abschließen.

Gegen Goffin hat Zverev eine Bilanz von vier Siegen und zwei Niederlagen vorzuweisen. Das bislang einzige Duell in dieser Saison entschied der Weltranglistendritte in der zweiten Runde der French Open in drei Sätzen für sich.

Zverev vs. Goffin - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und David Goffin gibt es ab ca. 14 Uhr MEZ live im TV und Livestream bei Sky und WOW.

Hier das Einzel-Tableau aus Shanghai