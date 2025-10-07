ATP Masters Shanghai: Macht Felix Auger-Aliassime das Rennen um Turin noch einmal spannend?

Felix Auger-Aliassime bekommt es im Achtelfinale von Shanghai mit Lorenzo Musetti zu tun. Und könnte das Rennen um Turin mit einem Sieg noch einmal richtig spannend machen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 07.10.2025, 11:45 Uhr

© Getty Images Felix Auger-Aliassime agiert derzeit in starker Form

So richtig an Fahrt hat das Rennen um die Startplätze bei den ATP Finals in diesem Herbst noch nicht aufgenommen. Am Mittwoch könnte sich das grundlegend ändern - dann nämlich, wenn Felix Auger-Aliassime im Achtelfinale des ATP-Masters-1000-Turnier von Shanghai einen Sieg über Lorenzo Musetti feiern würde.

Aktuell liegt Musetti im Live-Race mit 3435 Punkten auf Rang acht, Auger-Aliassime belegt mit 2805 Zählern (hinter Jack Draper, der seine Saison bereits beendete) Platz zehn. Vor dem direkten Duell in der Runde der letzten 16 fehlen dem Kanadier also 630 Punkte auf den Italiener. Mit einem Erfolg über Musetti und dem damit verbundenen Viertelfinaleinzug würde Auger-Aliassime weitere 100 Zähler gutmachen.

Angesichts des Favoritensterbens in Shanghai stünden die Chancen für Auger-Aliassime auch danach nicht schlecht: Im Viertelfinale ginge es gegen Jiri Lehecka oder Zverev-Bezwinger Arthur Rinderknech, im Halbfinale möglicherweise gegen Alex de Minaur oder Daniil Medvedev. Für Auger-Aliassime, der seit August in brillanter Form agiert und bei den US Open das Halbfinale erreichte, wären auch das sicherlich keine unlösbaren Aufgaben.

Sollte Auger-Aliassime in Shanghai sogar den Titel holen, hielte er im Race bei 3705 Punkten. Wodurch er plötzlich 270 Zähler vor Musetti läge. Der Italiener ist seinerseits naturgemäß bestrebt, schnellstmöglich sein Ticket für Turin zu buchen. Ein Sieg über Auger-Aliassime am Mittwoch wäre ein großer Schritt in diese Richtung.

