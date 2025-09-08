Jack Draper muss Saison 2025 vorzeitig beenden

Jack Draper wird in der Saison 2025 aufgrund einer Verletzung am linken Arm nicht mehr auf dem Matchcourt zu sehen sein.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 08.09.2025, 20:34 Uhr

© Getty Images Jack Draper wird 2025 nicht mehr auf dem Matchcourt zu sehen sein

Für Jack Draper ist die Saison 2025 schon Anfang September vorbei: Wie der Brite am Montagabend auf Social Media mitteilte, wird er in dieser Spielzeit nicht mehr auf dem Matchcourt stehen. Grund dafür ist eine Armverletzung, mit der Draper seit mehreren Monaten zu kämpfen hat und die ihn zuletzt auch bei den US Open nach der ersten Runde zum w. o. zwang.

"Das ist für mich sehr schwer zu akzeptieren, da ich dieses Jahr unglaublich viel Momentum aufgebaut und großartige Leistungen gezeigt habe", schrieb Draper. Der 23-Jährige spielte insbesondere in der ersten Jahreshälfte stark und holte in Indian Wells seinen ersten Titel auf ATP-Masters-1000-Ebene. Wenige Monate später erreichte er auch in Madrid das Endspiel.

Draper kann Titel in Wien nicht verteidigen

Draper liegt in der Weltrangliste aktuell auf Rang sieben und hätte als Neunter im Race gute Chancen auf eine Teilnahme an den ATP Finals in Turin (9. bis 16. November) gehabt. Bitter ist sein vorzeitiges Saisonende auch für die Veranstalter der Erste Bank Open in Wien, wo Draper als Titelverteidiger an den Start gegangen wäre.

Um sich von der Verletzung zu erholen, müsse sein linker Arm nun ruhen, erklärte Draper. Eine Operation ist laut aktuellem Stand nicht notwendig. Zudem warf der Engländer bereits einen Blick nach vorne. Er wolle stärker denn je zurückkommen, “da ich so motiviert bin, mein Potenzial als Spieler auszuschöpfen”.