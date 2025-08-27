US Open: Jack Draper muss zurückziehen

Jack Draper kann die US Open 2025 nicht zu Ende spielen. Der Brite zog sich vor seinem Zweitrunden-Match gegen Zizou Bergs wegen einer Verletzung zurück.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.08.2025, 19:45 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Jack Draper hat sich von den US Open zurückgezogen

Die Einsätze waren hoch für Jack Draper vor den US Open 2025. Schließlich hatte der Brite ja ein Halbfinale aus dem Vorjahr zu verteidigen. Dass dies aber eher schwierig werden würde, war klar, nachdem er seit Wimbledon keine Partie mehr bestreiten konnte.

Umso überraschender dann der Umstand, dass Draper an der Seite von Jessica Pegula am Mixed-Doppel-Wettbewerb teilnahm. Die beiden schafften es bis ins Halbfinale - allerdings merkte man Draper die fehlende Matchpraxis an.

Im Einzel schlug Draper zum Auftakt den argentinischen Qualifikanten Federico Augustin Gomez noch, vor seinem zweiten Auftritt gegen Zizou Bergs zog er aber zurück.

Hier das Einzel-Tableau der US Open