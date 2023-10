ATP Masters Shanghai: Medvedev souverän weiter, Struff vergibt Sieg

Während Daniil Medvedev beim ATP-Masters-1000-Turnier in Shanghai sein Zweitrunden-Match souverän gewonnen hat, musste sich mit Jan-Lennard Struff der letzte deutsche Einzelspieler verabschieden.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.10.2023, 10:29 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev zeigt keine Anzeichen von Müdigkeit

Keine einfachen Bedingungen in Shanghai an diesem Samstag. Es sei denn, man wird auf dem Stadium Court angesetzt, der von einem Dach geschützt wird. Dort konnte sich zunächst Stefanos Tsitsipas gegen Rinky Hijikata sicher mit 6:4 und 6:2 durchsetzen. Und dann zeigte auch Daniil Medvedev, dass er die Anstrengungen des Turniers in Peking, wo der Russe noch am Mittwoch im Endspiel gegen Jannik Sinner verloren hatte, gut verkraftet hat.

Medvedev besiegte Cristian Garin sicher mit 6:3 und 6:3 und spielt nun gegen Sebastian Korda. Dem US-Amerikaner war Medvedev zu Beginn des Jahres bei den Australian Open noch unterlegen.

Trübe sieht es derweil aus deutschsprachiger Sicht aus: Sebastian Ofner, Österreichs Nummer eins, unterlag Tommy Paul glatt mit 3:6 und 0:6. Im Gegensatz dazu muss sich Jan-Lennard Struff richtig ärgern, lag er doch im dritten Satz gegen Matteo Arnaldi zweimal mit einem Break in Führung. Am Ende setzte sich der Italiener aber mit 6:3, 3:6 und 6:4 durch.

