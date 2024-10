ATP Masters Shanghai: Novak Djokovic macht Jagd auf den 100. Titel

Beim ATP-Masters-1000-Turnier in Shanghai könnte Novak Djokovic seinen 100. Titel auf der Tour holen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 04.10.2024, 11:46 Uhr

© Getty Images 2018 triumphierte Novak Djokovic zuletzt in Shanghai

Es ist ja so: Wenn Novak Djokovic dieser Tage bei einem Turnier aufschlägt, geht es fast immer um einen Eintrag in die Geschichtsbücher. Das ATP-Masters-1000-Turnier in Shanghai ist da keine Ausnahme. Denn sollte der 24-fache Grand-Slam-Sieger das Event in der chinesischen Metropole für sich entscheiden, wäre dies sein 100. Turniersieg auf der Tour.

Vor ihm knackten diese magische Marke in der Open Era nur zwei Herren: Jimmy Connors (109) und Roger Federer (103). Apropos Federer: Mit einem Triumph in Shanghai würde sich Djokovic auch den alleinigen Bestwert in puncto Hartplatztitel sichern. Aktuell halten sowohl der Serbe als auch der 2022 zurückgetretene Schweizer bei deren 71.

Djokovic kehrt nach frühem US-Open-Aus zurück

Nach seinem frühen Aus bei den US Open hat Djokovic die Zeit genutzt, um seine Akkus aufzuladen. “Es ist eines der spektakulärsten Turniere des Jahres. Das Stadion ist einfach unglaublich. Eines der schönsten, die wir auf der Tour in unserem Sport haben”, zeigte sich der Weltranglistenvierte gegenüber der ATP voller Vorfreude.

Und warum auch nicht? Mit vier Turniersiegen (2012, 2013, 2015, 2018) ist Djokovic der Rekord-Titelträger in Shanghai, in China fühlt sich der erfolgreichste Spieler aller Zeiten für gewöhnlich pudelwohl. “Ich habe China vermisst”, meinte der 37-Jährige, der zuletzt 2019 im Reich der Mitte aufschlug.

Djokovic in Shanghai an Position vier gesetzt

“In diesen fünf Jahren ist bei mir und in meiner Karriere viel passiert. Deshalb habe ich mich darauf gefreut, hierher zu kommen und die Liebe, die Energie und die Unterstützung zu erfahren, die ich in all den Jahren von den chinesischen Fans bekommen habe”, sagte Djokovic, der in Shanghai an Position vier gesetzt ist.

Nach einem Freilos zum Auftakt bekommt es Djokovic in Runde zwei mit Alex Michelsen zu tun, der den Peking-Halbfinalisten Bu Yunchaokete in zwei Sätzen besiegte. Der US-Amerikaner könnte für den Serben bei dessen Jagd nach dem 100. Titel bereits früh einen Stolperstein darstellen.

Das Einzel-Tableau in Shanghai