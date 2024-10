ATP Masters Shanghai: Shelton, Paul starten souverän, "FAA" schon raus

Ben Shelton und Tommy Paul haben zum Auftakt des ATP-Masters-1000-Turniers in Shanghai nichts anbrennen lassen. Félix Auger-Aliassime dagegen ist sang- und klanglos ausgeschieden.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 04.10.2024, 08:15 Uhr

© Getty Images Ben Shelton ist in Shanghai souverän gestartet

Das ATP-Masters-1000-Turnier nimmt langsam Schwung auf, am heutigen Freitag greifen erstmals die gesetzten Spieler in den Wettbewerb ein. Und in den frühen Spielen zeigte Ben Shelton, dass seine Form weiterhin stimmt. Shelton gewann das Linkshänder-Duell mit Denis Shapovalov mit 6:3 und 7:5 und könnte in Runde drei die Chance zu einer Revanche bekommen. Dann nämlich, wenn Arthur Fils Roberto Carballes Baena besiegt. In Tokio war Shelton als Titelverteidiger dem späteren Champion Fils unterlegen.

Mit Tommy Paul konnte ein weiterer US-Amerikaner überzeugen. Paul, in Shanghai an Position elf gesetzt, hatte mit Fabio Fognini beim 6:1 und 6:3 keine Probleme. Nächster Gegner wird der Chilene Alejandro Tabilo sein.

Sinner und Alcaraz erst am Samstag im Einsatz

Nicht besonders gut läuft es weiterhin für Félix Auger-Aliassime. Der Kanadier musste sich in seinem ersten Match dem Franzosen Alexandre Muller mit 3:6 und 2:6 geschlagen geben.

Carlos Alcaraz und Jannik Sinner, die vor zwei Tagen noch ein mitreißendes Endspiel in Peking hingelegt haben, greifen erst morgen ins Geschehen ein. Sinner spielt gegen Taro Daiel aus Japan, Alcaraz bekommt es zum Auftakt mit Chengdu-Champion Jerry Shang aus China zu tun.

Hier das Einzel-Tableau in Shanghai