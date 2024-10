ATP Masters Shanghai: Stars über Stars am Mittwoch

Auf die Fans in Shanghai könnte am Mittwoch einer der besten Tennistage des Jahres warten.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 08.10.2024, 20:22 Uhr

Auf die Fans in Shanghai wartet ein großartiger Tag

Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Novak Djokovic und Alexander Zverev. Die vier topgesetzten Spieler beim ATP-Masters-1000-Turnier in Shanghai werden am Mittwoch allesamt auf dem Center Court antreten. Und könnten - sofern die Gegner mitspielen - zu einem der besten Tennistage des Jahres 2024 beitragen.

Schon allein der Umstand, dass der Tag auf dem größten Court der Anlage mit der Partie zwischen Sinner und Ben Shelton eröffnet wird, spricht Bände. Danach trifft der frischgebackene Peking-Sieger Carlos Alcaraz auf den Franzosen Gael Monfils, dem er im Sommer dieses Jahres in Cincinnati unterlegen war.

Den Auftakt in die Night Session macht Shanghai-Rekordsieger Novak Djokovic, der im Achtelfinale auf den Russen Roman Safiullin trifft. Abgeschlossen wird das Programm am “Stadium Court ” - wie bereits am Dienstag - von Alexander Zverev. Der Deutsche bekommt es mit David Goffin zu tun.

Wem dieses Aufgebot nicht genügt, sollte einen Blick auf Show Court 3 werfen. Dort duellieren sich unter anderem Daniil Medvedev und Stefanos Tsitsipas sowie Taylor Fritz und Holger Rune. Auch Tommy Paul und Grigor Dimitrov werden sich auf dem zweitgrößten Matchcourt in Shanghai die Ehre geben.

Der Spielplan am Mittwoch in Shanghai

