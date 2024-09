ATP Masters Shanghai: Zverev, Djokovic in unterer, Alcaraz Sinner in oberer Hälfte

Beim ATP-Masters-1000-Turnier in Shanghai ist die gesamte Weltspitze am Start. Alexander Zverev und Novak Djokovic wurden in die untere Hälfte gelost.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 30.09.2024, 08:42 Uhr

© Getty Images Das letzte Treffen zwischen Alexander Zverev und Novak Djokovic gab es 2023 in Cincinnati

Es ist schon ein paar Monde her, dass Novak Djokovic und Alexander Zverev im Rahmen eines ATP-Turniers aufeinander getroffen sind. 2023 im Halbfinale von Cincinnati war’s, damals konnte sich Djokovic in zwei engen Sätzen behaupten. Insgesamt steht es 8:4 für den Serben. Beim ATP-Masters-1000-Turnier in Shanghai sind Zverev und Djokovic nun als potenzielle Halbfinal-Gegner ausgelost worden.

Da sind aber zunächst ein paar Fragen zu klären. Denn Alexander Zverev hat Peking aufgrund gesundheitlicher Beschwerden ausgelassen. In Shanghai startet die deutsche Nummer eins mit einem Freilos und trifft in Runde zwei auf einen Qualifikanten. Danach könnte mit Jordan Thompson die Nummer 26 des Turniers warten.

Sinner und Alcaraz auf einem Ast

Novak Djokovic hat seit seinem Auftritt im Davis Cup gegen Griechenland eine Pause eingelegt, spielt in Runde zwei entweder gegen Alex Michelsen aus den USA oder den Chinesen Bu Yunchaokete. Als erster Gesetzter könnte Flavio Cobolli warten.

Ganz oben im Tableau grüßt Jannik Sinner, der entweder gegen Taro Daniel oder einen Qualifikanten in das vorletzte Masters des Jahres einsteigt. Und auch Carlo Alcaraz wurde in die obere Hälfte gelost.

Die Viertelfinal-Partien gemäß Setzliste sehen damit so aus:

Jannik Sinner (ITA/1) Daniil Medvedev (RUS/5) Carlos Alcaraz (ESP/3) Casper Ruud (NOR/8) Novak Djokovic (SRB/4) Andrey Rublev (RUS/6) Alexander Zverev (GER/2) Taylor Fritz (USA/7)

Hier das Einzel-Tableau in Shanghai