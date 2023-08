ATP Masters Toronto: Alcaraz führt Feld an, Zverev mit schwieriger Auslosung

Während Carlos Alcaraz beim ATP-Masters-1000-Turnier in Washington mit einem Freilos startet, bekommt es Alexander Zverev mit einem Spieler zu tun, der gerade gut in Form ist.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.08.2023, 08:41 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Einmal Griekspoor für Alexander Zverev, bitte!

Fast die gesamte Weltspitze ist beim ATP-Masters-1000-Turnier in Toronto vertreten, lediglich Novak Djokovic hat seine Auszeit nach dem verlorenen Wimbledon-Finale gegen Carlos Alcaraz noch um eine Woche verlängert. Der Spanier dagegen ist in Kanada am Start, Alcaraz beginnt als Nummer eins nach einem Freilos entweder gegen Ben Shelton oder Bernabe Zapata Miralles.

Potenzieller Viertelfinalgegner ist Holger Rune, in Toronto an Position fünf gesetzt. Rune beginnt gegen Emil Ruusuvuori oder einen Qualifikanten. Auch Stefanos Tsitsipas ist in der oberen Tableau-Hälfte vertreten. Geht es nach der Setzliste, dann würde der Grieche im Viertelfinale auf Jannik Sinner treffen.

Zverev gegen Griekspoor

Von ganz unten im Tableau grüßt Daniil Medvedev. Der Russe wartet auf entweder Vasek Pospisil oder einen Qualifikanten. Potenzieller Gegner in der Runde der letzten acht ist Taylor Fritz.

Ziemlich schwierig hat es Hamburg-Champion Alexander Zverev erwischt. der muss nämlich gegen Tallon Griekspoor ran. Der Niederländer spielt in dieser Woche in Washington groß auf, trifft dort heute im Halbfinale auf Taylor Fritz. Außer Zverev ist kein deutscher Spieler im 64er-Raster von Toronto vertreten. Zverev und Griekspoor haben bereits zweimal gegeneinander gespielt, die Bilanz ist ausgeglichen.

Titelverteidiger Pablo Carreno Busta, der im vergangenen Jahr in Montreal gewonnen hatte, musste seinen Start wegen einer Verletzung absagen.

Hier das Einzel-Tableau in Washington