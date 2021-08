ATP Masters Toronto: Auslosung bringt mögliches frühes Duell zwischen nadal und Kyrgios

Beim ATP-Masters-1000-Turnier in Toronto hat die Auslosung ein mögliches Dritt-Runden-Duell zwischen Rafael Nadal und Nick Kyrgios ergeben. Vor allem der Australier muss dafür aber zwei hohe Hürden nehmen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.08.2021, 20:47 Uhr

© Getty Images Kommt es zum Treffen zwischen Rafael Nadal und Nick Kyrgios in Toronto?

Nick Kyrgios hat in Washington recht offenherzig an einer längeren Verweildauer auf der ATP-Tour gezweifelt, eine Wildcard nahm der Mann aus Canberra dann doch noch mit. Und die Auslosung könnte Kyrgios vielleicht doch wieder Lust auf mehr Tennis gemacht haben. Denn er beginnt gegen Reilly Opelka, müsste dann Grigor Dimitrov schlagen - und käme in Runde drei auf den mit einem Freilos startenden Rafael Nadal, der an Position zwei in das Turnier geht. Nadal eröffnet entweder gegen einen Qualifikanten. Oder aber gegen Lloyd Harris, der ihn in Washington eben erst bezwungen hat.

Auch in der obersten Sektion kündigt sich ein spannender Drittrunden-Knüller an: Daniil Medvedev geht als Turnierfavorit ins Rennen, könnte nach einem Erfolg gegen entweder Alexander Bublik oder Daniel Evans auf Jannik Sinner treffen. Der Italiener ist derzeit noch in Washington beschäftigt, spielt dort am Samstag im Halbfinale gegen Jenson Brooksby.

Das traditionsreiche Masters-Turnier in Toronto könnt ihr mit Sky X live streamen.

Nicht besonders gut erwischt hat es auch der an Position drei gesetzte Stefanos Tsitsipas, der nach einem Freilos entweder auf Lorenzo Sonego oder aber Ugo Humbert treffen wird. Gegen den Franzosen war Tsitsipas bei den Olympischen Spielen in Tokio vor wenigen Tagen ausgeschieden. Nach der Absage von Olympiasieger Alexander Zverev ist nur ein deutscher Spieler direkt im Hauptfeld vertreten: Jan-Lennard Struff beginnnt gegen Fabio Fognini.

Sollte sich das Turnier gemäß Papierform entwickeln, ergeben sich folgende Viertelfinali:

Daniil Medvedev (RUS) Hubert Hurkacz (POL) Andrey Rublev (RUS) Denis Shapovalov (CAN) Stefanos Tsitsipas (GRE) Casper Ruud (NOR) Rafael Nadal (ESP) Diego Schwartzman (ARG)