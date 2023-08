ATP Masters Toronto: Sinner im Halbfinale - aber nicht gegen Alcaraz!

Während Jannik Sinner mit einem Drei-Satz-Erfolg gegen Gael Monfils das Halbfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Toronto erreicht hat, musste sich Carlos Alcaraz Tommy Paul geschlagen geben.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.08.2023, 07:03 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner kann in Toronto seinen ersten 1000er-Titel holen

In Toronto wird es einen neuen ATP-Masters-1000-Champion geben. Denn keiner der vier Halbfinalisten 2023 hat in seiner Karriere ein Turnier dieser Kategorie gewinnen können. Und in die Favoritenrolle dürfte Jannik Sinner geschlüpft sein. Der Südtiroler gewann am späten Freitagabend (Ortszeit) gegen Gael Monfils mit6:4, 4:6 und 6:3 und zog damit in die Vorschlussrunde ein.

Dort bekommt es Sinner nun aber nicht mit Carlos Alcaraz zu tun. Der frisch gekürte Wimbledon-Champion und Weltranglisten-Erste musste sich Tommy Paul aus den USA mit 3:6, 6:4 und 3:6 geschlagen geben, Schon im Match davor gegen Hubert Hurkacz hatte Alcaraz gewackelt, nun ist er aus dem Turnier gestolpert.

Medvedev lässt Chancen liegen

Selbiges gilt für Daniil Medvedev, der schon am Nachmittag gegen Alex de Minaur viele Chancen liegen ließ und sich dem Australier mit 6:7 (6) und 5:7 geschlagen geben musste. Medvedev hatte in beiden Sätzen schon mit einem Break geführt.

Komplettiert wird das Halbfinal-Quartett von Alejandro Davidovich Fokina. Der Bezwinger von Alexander Zverev hatte beim 6:4 und 6:2 gegen Mackenzie McDonald keine Probleme.

