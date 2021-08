ATP Masters Toronto: Stefanos Tsitsipas steht souverän im Semifinale

Zum zweiten Mal nach 2018 steht Stefanos Tsitsipas in der Vorschlussrunde des ATP-Masters-1000-Turniers in Toronto.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.08.2021, 21:20 Uhr

© Getty Images

Und weiter geht es für Stefanos Tsitsipas beim Hartplatz-Event im kanadischen Toronto. Der 22-Jährige setzte sich nach lediglich 74 Minuten Spielzeit gegen den Norweger Casper Ruud klar mit 6:1, 6:4 durch. Es ist das zweite Mal nach 2018, dass sich der Grieche in der nordamerikanischen Metropole bis in die Runde der letzten Vier vorspielen konnte. Damals war Tsitsipas sogar der Sprung ins Finale geglückt, dort war allerdings gegen Rafael Nadal mit 2:6, 6:7 (4) Endstation.

Tsitsipas bekommt es in der Vorschlussrunde nun überraschend mit dem US-Amerikaner Reilly Opelka zu tun, der den in Kanada an zehn gereihten Spanier Roberto Bautista Agut ebenfalls in zwei Sätzen 6:3, 7:6 (1) bezwang.

