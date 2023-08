ATP-Masters Toronto: Wie geht das? Punkt- und Satzgewinn für Frances Tiafoe trotz Netzberührung

Eine seltene und vielleicht auch etwas kuriose Regel kam beim gestrigen Erstrunden-Match zwischen Milos Raonic und Frances Tiafoe beim ATP-Masters-1000-Turnier in Toronto zum Einsatz.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 08.08.2023, 16:42 Uhr

© Getty Images Netz ist nicht gleich Netz - in Toronto kam eine Regel zum Einsatz, die nur sehr selten angewendet werden muss

Milos Raonic brachte die kanadischen Tennisfans bei seinem ersten Match seit fünf Jahren beim ATP-Masters-1000-Turnier in Toronto in Ekstase. Immerhin konnte der ehemalige Weltranglisten-Dritte bei seinem erst fünften Match nach einer knapp zweijährigen verletzungsbedingten Auszeit den in Nordamerika an neun gesetzten US-Amerikaner Frances Tiafoe in drei spannungsgeladenen Sätzen 6:7 (12), 7:6 (4), 6:3 niederringen.

Den dramatischen Höhepunkt sah die Partie just beim entscheidenden Punkt des ersten Satzes, also im Tiebreak beim Stand von 13:12 aus der Sicht des aktuell Weltranglisten-Zehnten aus dem US-Bundesstaat Maryland, als der 32-jährige Aufschlag-Kanonier Raonic mit einem Vorhandball das Netzband touchierte, und die gelbe Filzkugel zwar in hohem Bogen, aber kerzengerade direkt hinter dem Netz einschlug. Mit einem Antritt à la Carl Lewis erreichte Tiafoe den Ball noch und platzierte ihn auch für Raonic nicht mehr erreichbar ins gegnerische Feld, allerdings berührte er beim Abbremsen das Netz, was normalerweise zu einem Punkt für den Kontrahenten führt.

Selten angewendete Regel sorgt für Ärger bei Raonic

Allerdings - und jetzt kommt der außergewöhnliche Teil der Geschichte - berührte Tiafoe das Netz außerhalb des Einzelfeldes, also im Bereich des Doppelfeldes, das in diesem Fall eben nicht mehr zum Spielbereich eines Einzel-Matches gezählt wird. Klar, dass die völlig richtige Entscheidung des Stuhlschiedsrichters zu einigen Diskussionen führte. Nachdem der Supervisor die Entscheidung des Unparteiischen bestätigt hatte, war der erste Satz dann allerdings beendet - mit 14:12 im Tiebreak für den US-Amerikaner.

Raonic pfefferte aus Wut über die selten zum Einsatz kommende Regel seinen Schläger gegen die Spielerbank. Und, wie bereits erwähnt, schritt am Ende der gebürtige Montenegriner als Sieger zum Handshake - vielleicht war die frustige Situation am Ende also auch spielentscheidend. Im Sinne einer "Jetzt-erst-recht"-Mentalität.

