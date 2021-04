ATP: Mate Pavic und Nikola Mektic - das neue Super-Doppel des Welttennis

Nikola Mektic und Mate Pavic haben beim ATP-Masters-1000-Turnier in Monte Carlo ihren fünften Turniersieg des Jahres 2021 gefeiert.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.04.2021, 18:17 Uhr

© Getty Images Mate Pavic und Nikola Mektic nach ihrem fünften Turniersieg 2021

29 Siege und drei Niederlagen - so lautet die Bilanz von Nikola Mektic und Mate Pavic für das Tennisjahr 2021. Am Sonntag haben die beiden Kroaten in Monte Carlo ihren bereits fünften Titel des Jahres eingefahren, wie schon Miami gegen Neal Skupski und Daniel Evans. Diesmal gewannen Mektic und Pavic mit 6:3, 4:6 und 10:7. Neben den beiden jüngsten Events triumphierten die beiden, die sich erst Ende 2020 zur Zusammenarbeit verabredet hatten, schon in Rotterdam, bei einem der Vorbereitungsturniere in Melbourne und zu Saisonbeginn in Antalya.

Eine der drei Niederlagen des Jahres wiegt allerdings immer noch schwer: Im Halbfinale der Australian Open unterlagen Mektic und Pavic den späteren Siegern Ivan Dodig und Filip Polasek in zwei Sätzen. Darüber hinaus verloren sie noch im Endspiel von Dubai gegen Robert Farah und Juan Sebastian Cabal. Und auch das Viertelfinale in Doha ging gegen Jeremy Chardy und Fabrice Martin schief.

Im vergangenen Jahr hatte Mektic an der Seite von Wesley Koolhof noch das ATP Finale in London gewonnen. Mate Pavic spielte die Saison 2020 mit Bruno Soares. Und holte gemeinsam mit dem Brasilianer den Titel bei den US Open - im Finale gegen Koolhof/Mektic.