ATP: Matteo Berrettini scheitert auch in Cincinnati schon zum Auftakt

Matteo Berrettini ist wie schon vergangene Woche in Montreal nun auch beim ATP-Masters-1000-Turnier in Cincinnati bereits in Runde eins ausgeschieden.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.08.2022, 08:08 Uhr

© Getty Images Matteo Berrettini hat sein Mojo auf Hartplatz noch nicht gefunden

Mit so unterschiedlichen Vorzeichen kann man in Grand-Slam-Turniere gehen: Während Matteo Berrettini im Frühsommer mit zwei Turniersiegen im Gepäck (Stuttgart, Queen´s Club) nach Wimbledon angereist ist (und dort aufgrund einer Corona-Infektion dann doch nicht antreten konnte), stehen für den Italiener nach den beiden ATP-Masters-1000-Turnieren in Montreal und Cincinnati nun zwei Niederlagen zu Buche. Bei null Siegen.

In der Vorwoche war Berrettini in Runde eins dem späteren Champion Pablo Carreno Busta unterlegen, in Cincinnati kam das Aus gegen Lokalmatador Frances Tiafoe, der sich in einem mitreißenden Match mit 7:6 (3), 4:6 und 7:6 (5) durchsetzen konnte.

Murray schlägt Wawrinka

Ein weiterer US-Amerikaner erreichte in der Nacht von Montag auf Dienstag ebenfalls die zweite Runde, wenn auch nicht ganz so spektakulär wie Frances Tiafoe: Sebastian Korda schlug Karen Khachanov sicher mit 6:3 und 6:4. Ebenfalls weiter ist Denis Shapovalov, der gegen Grigor Dimitrov mit 7:6 (4) und 6:3 gewann. Dimitrov konnte 2017 in Cincinnati seinen bislang einzigen Titel bei einem Masters-1000-Event holen.

Im Veteranentreffen hatte sich früher am Nachmittag in Cincinnati Andy Murray gegen Stan wawrinka mit 7:6 (3), 5:7 und 7:5 behauptet. Murray spielt in Runde zwei gegen seinen Landsmann Cameron Norrie, der gegen Holger Rune in drei Sätzen siegreich blieb.

Hier das Einzel-Tableau in Cincinnati