ATP: Matteo Berrettini trennt sich von Coach Francisco Roig

Matteo Berrettini und Francisco Roig werden künftig wieder getrennte Wege gehen. Das gab der Italiener in den sozialen Medien bekannt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.10.2024, 07:20 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Matteo Berrettini sucht wieder einen neuen Trainer

Am Freitag musst sich Matteo Berrettini im Viertelfinale der Erste Bank Open 2024 noch Karen Khachanov geschlagen geben, am Samstag nun machte der Italiener neben dem Court Schlagzeilen. Denn nach nicht einmal einem ganzen Jahr der Zusammenarbeit werden Berrettini und Coach Francisco Roig wieder getrennte Wege gehen.

Berrettini hatte sich Ende 2023 von seinem langjährigen Trainer Vincenzo Santopadre verabschiedet, schweren Herzens. Mit Roig holte er sich einen Ex-ATP-Profi, der auch schon im Betreuerteam von Rafael Nadal gewirkt hat.

Die Saison 2024 lief für Matteo Berrettini eigentlich gar nicht schlecht: In Marrakech, Gstaad und Kitzbühel konnte der mittlerweile 28-Jährige den Titel holen. In Stuttgart verlor er im Endspiel gegen Jack Draper. Sein Ziel, bei den Australian Open 2025 wieder gesetzt zu sein, wird Berrettini aber wohl verfehlen. Im Moment liegt er in den ATP-Charts auf Platz 41.