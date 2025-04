ATP-Challenger Menorca: Engel, Squire raus - kein guter Tag für die Deutschen

Mit Justin Engel und Henri Squire sind die einzigen beiden deutschen Vertreter beim ATP-Challenger-Turnier auf Menorca schon in Runde eins gescheitert.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 01.04.2025, 18:23 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Henri Squire ist auf Menorca in Runde eins gescheitert

Justin Engel musste sich schon am Nachmittag dem Spanier Pol Martin Tiffon mit 4:6, 6:3 und 3:6 geschlagen geben. Henri Squire schied ein paar Stunden später mit 0:6 und 6:7 (5) gegen Vilius Gaubas aus Litauen aus.

https://x.com/ATPChallenger/status/1907080818360459618

Ebenfalls nicht mehr mit dabei ist der nach Papierform favorisierte Billy Harris, der in Runde eins Routinier Albert Ramos-Vinolas in dre Sätzen unterlag. Sebastian Ofner, an Position zwei gesetzt, zog dagegen in die zweite Runde ein.

Hier das Einzel-Tableau auf Menorca