ATP Metz: Dominic Thiem eröffnet gegen einen Qualifikanten

Dominic Thiem trifft in der ersten Runde des ATP-250-Turniers in Metz auf einen Qualifikanten.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 04.11.2023, 17:20 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© GEPA pictures Dominic Thiem startet in Metz

Dominic Thiem bekommt es zum Auftakt des ATP-250-Events in Metz mit einem Qualifikanten zu tun. Sollte der US-Open-Sieger von 2020 seine Erstrundenpartie überstehen, würde er im Achtelfinale auf den an Position vier gesetzten Ugo Humbert treffen. Der Franzose hatte in Paris-Bery zuletzt knapp gegen Alexander Zverev verloren.

Für Thiem geht es in Metz in erster Linie darum, sein Hauptfeld-Ticket bei den Australian Open abzusichern. Durch seinen Erstrundenerfolg in Paris gegen Stan Wawrinka spielte sich der Niederösterreicher wieder unter die Top 100, die Chancen auf eine direkte Teilnahme in Melbourne stehen demnach gut.

Mit Daniel Altmaier und Yannick Hanfmann werden in Metz auch zwei deutsche Spieler aufschlagen. Altmaier trifft in der ersten Runde auf den Franzosen Hugo Gaston, Hanfmann bekommt es mit dessen Landsmann Gregoire Barrere zu tun.

Der ursprünglich topgesetzte Däne Holger Rune sagte seinen Start nach der geglückten Qualifikation für die ATP Finals in Metz ab. Auch hinter den Teilnahmen von Alex de Minaur und Karen Khachanov stehen noch Fragezeichen. Beide haben keine Möglichkeit mehr, am Jahresabschlussfinale der acht besten Spieler teilzunehmen.

Das Einzel-Tableau in Metz