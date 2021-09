ATP Metz: Kohlschreiber scheiert an Monfils, Hurkacz fixiert Duell mit Murray

Hubert Hurkacz hat das Traum-Viertelfinale in Metz perfekt gemacht: Der Pole trifft am Freitag auf Andy Murray. Für Philipp Kohlschreiber hingegen war am Donnerstag gegen Gael Monfils Endstation.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 23.09.2021, 19:53 Uhr

Hubert Hurkacz trifft im Metz-Viertelfinale auf Andy Murray

Hubert Hurkaczs Saison 2021 ist eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Auf ganz große Karrieremeilensteine - wie etwa den Triumph beim ATP-Masters-1000-Event von Miami oder den Einzug ins Halbfinale von Wimbledon - folgten in diesem Kalenderjahr beim jungen Polen stets unerklärliche Niederlagen, frühe Ausscheiden und enttäuschende Leistungen. So auch zuletzt bei den US Open, wo sich der 24-Jährige völlig überraschend Andreas Seppi bereits in Runde zwei geschlagen geben musste.

Eine Niederlage, die Hurkacz zumindest gut verdaut zu haben scheint, bei seinem ersten Auftritt seit dem letzten Grand Slam des Jahres ist der Pole nun jedenfalls gut gestartet. In der ersten Runde hatte "Hubi" noch von einem Freilos profitiert, in Runde zwei des ATP-250-Events von Metz besiegte der 24-Jährige am Donnerstag den Lokalmatadoren Lucas Pouille in zwei Sätzen. Ein Sieg, der nun für ein äußerst brisantes Duell sorgt, trifft Hurkacz im Viertelfinale doch auf den ehemaligen Weltranglistenersten Andy Murray, der gegen Ende des Jahres immer besser in Schwung kommt.

Kohlschreiber scheitert an Monfils

Auf den Sieger dieses Viertelfinals wartet in der Vorschlussrunde jedenfalls keine unlösbare Aufgabe: Mit Peter Gojowczyk (Sieg gegen Karen Khachanov) und Marcos Giron (Erfolg über Alex de Minaur) haben sich zwei Überraschungsmänner ins zweite Viertelfinale des oberen Tableaus gespielt.

Weniger erfolgreich als für Landsmann Gojowczyk verlief für Philipp Kohlschreiber der Arbeitstag am Donnerstag. Deutschlands Routinier lieferte dem favorisierten Franzosen Gael Monfils einen wackeren Kampf, zog am Ende aber mit 6:7 (2) und 4:6 den Kürzeren. Monfils wartet nun auf den Sieger des letzten Achtelfinalduells des Tages zwischen Nikoloz Basilashvili und Alejandro Davidovich Fokina. Holger Rune und Pablo Carreno Busta haben auf der unteren Hälfte des Draws bereits am Mittwoch den Einzug ins Viertelfinale geschafft.

