ATP Metz: Respekt für Andrey Rublev!

Andrey Rublev hat bei seinem “Not-Start” beim ATP-Tour-250-Turnier in Metz das Viertelfinale erreicht. Für seinen Einsatz gebührt dem Russen höchster Respekt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.11.2024, 16:16 Uhr

© Getty Images Andrey Rublev hat in Metz sportliche Größe gezeigt

Gegen Lorenzo Sonego zu verlieren, ist keine Schande. Wenn der Italiener sich spürt, dann geht eine Partie oft ziemlich schnell in seine Richtung. Und man hätte es Andrey Rublev gar nicht so übel nehmen können, wenn er sein Achtelfinal-Match gegen Sonego im Metz einfach so laufen hätte lassen. Denn nachdem Novak Djokovic am Dienstagvormittag seinen Verzicht auf ein Antreten bei den ATP Finals bekanntgegeben hat, ist nun Rublev fix in Turin dabei.

Wie auch Alex de Minaur. Der allerdings hat in Belgrad gleich nach Djokovics Rückzug das Tableau verlassen.

Spielt Ruud in Metz?

Rublev hingegen, der die Veranstalter in Metz sehr spät um eine Wildcard gebeten und diese auch erhalten hatte, gewann gegen Sonego mit 7:6 (3) und 7:5 und zog damit ins Viertelfinale ein. Auch für die Fans eine schöne Geschichte - schließlich hatten ja etwa Ugo Humbert oder Holger Rune spät auf eine Teilnahme verzichtet. Im Viertelfinale trifft Andrey Rublev nun entweder auf Jan-Lennard Struff oder Corentin Moutet.

Spannend wird jetzt zu verfolgen sein, ob Casper Ruud tatsächlich in Metz aufschlägt. Auch der Norweger hat eine Wildcard bekommen. Würde sein erstes Match aber erst morgen gegen den Sieger der Partie zwischen Roberto Bautista Agut und Benjamin Bonzi bestreiten. Allerdings darf auch Ruud fix nach Turin. Es könnte also einen späten Rckzug geben.