ATP Miami: Alexander Zverev eröffnet gegen Youngster, mögliches Halbfinalduell mit Daniil Medvedev

Alexander Zverev wird seine erste Partie beim ATP-Masters-1000-Turnier in Miami gegen Carlos Alcaraz oder Emil Ruusuvuori bestreiten. Im Halbfinale könnte der Deutsche auf den topgesetzten Daniil Medvedev treffen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 22.03.2021, 20:06 Uhr

Als frischgebackener Acapulco-Sieger wird Alexander Zverev das ATP-Masters-1000-Turnier in Miami bestreiten. In Mexiko hatte der 23-Jährige in der ersten Runde gegen Carlos Alcaraz gewonnen und auch in Florida könnte der Deutsche zum Auftakt gegen den Spanier spielen. Dazu müsste der 17-Jährige seine Erstrundenpartie gegen den um vier Jahre älteren Emil Ruusuvuori gewinnen.

Zverev, der in Miami zunächst wie 31 weitere Spieler ein Freilos genießt, könnte in der dritten Runde anschließend auf Doha-Sieger Nikoloz Basilashvili treffen. Danach stünde für die Nummer drei des Turniers programmgemäß ein Aufeinandertreffen mit Karen Khachanov oder Jannik Sinner an, ehe sie im Viertelfinale gegen David Goffin oder Grigor Dimitrov spielen könnte.

Murray gegen Harris in Runde eins

Ein möglicher Halbfinalgegner Zverevs ist Daniil Medvedev. Der topgesetzte Russe trifft zunächst auf Sam Querrey oder Yen-Hsun Lu, ehe Reilly Opelka der erste gesetzte Kontrahent sein könnte. Möglicher Viertelfinalgegner ist Roberto Bautista Agut, der in der zweiten Runde gegen Andy Murray oder Lloyd Harrris spielt. Danach könnte auf den Spanier Jan-Lennard Struff warten. Die deutsche Nummer zwei genießt in Miami ebenfalls ein Freilos und wird seine erste Partie gegen Ricardas Berankis oder einen Qualifikanten bestreiten.

Die untere Hälfte wird vom Griechen Stefanos Tsitsipas angeführt. Der Weltranglistenfünfte erwischte insbesondere zu Beginn eine schwierige Auslosung und könnte nacheinander auf Kevin Anderson und Kei Nishikori treffen. In der Runde der letzten Acht steht gemäß der Setzliste eine Begegnung mit Denis Shapovalov auf dem Programm.

Zudem landeten auch die beiden Russen Andrey Rublev und Aslan Karatsev in der unteren Tableauhälfte. Rublev wird gegen Tennys Sandgren oder Pedro Martinez eröffnen, für Karatsev könnte es beim ersten ATP-Masters-1000-Turnier des Jahres gleich zu zwei brisanten Rematches kommen: im Achtelfinale mit Diego Schwartzman, in der Runde darauf gegen Rublev. Den Argentinier hatte der 27-Jährige im Australian-Open-Achtelfinale besiegt, seinen Landsmann in der vergangenen Woche im Dubai-Halbfinale.

Hier das gesamte Einzel-Tableau in Miami